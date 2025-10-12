Ông Trump có chỉ đạo quan trọng cho Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ liên quan việc chính phủ đóng cửa 12/10/2025 05:22

(PLO)- Trong bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa ngày thứ 11, Tổng thống Donald Trump đã có chỉ đạo quan trọng đối với người đứng đầu Lầu Năm Góc.

Ngày 11-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth sử dụng toàn bộ "nguồn quỹ khả dụng" để trả lương cho quân nhân trong thời gian chính phủ đóng cửa, theo tờ The Hill.

Đổ lỗi cho các nghị sĩ Dân chủ tại quốc hội và chỉ đích danh Lãnh đạo phe thiểu số đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer, ông Trump nói rằng quân đội sẽ không nhận được tiền lương sắp tới do tình trạng chính phủ đóng cửa. Quân nhân dự kiến ​​sẽ nhận được tiền lương tiếp theo vào ngày 15-10.

"Đó là lý do tại sao tôi sử dụng thẩm quyền của mình, với tư cách là Tổng Tư lệnh, để chỉ đạo Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth sử dụng tất cả các nguồn quỹ hiện có để trả lương cho quân đội vào ngày 15-10” - ông Trump viết trên trang mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Shawn Thew/EPA/ Bloomberg

Ông Trump không nêu rõ nguồn quỹ hoặc tổng số tiền sẽ được sử dụng để trả lương cho quân nhân.

Đã 11 ngày chính phủ Mỹ đóng cửa và lưỡng đảng tại Thượng viện vẫn bế tắc về dự luật chi tiêu. Đảng Cộng hòa kiểm soát Hạ viện và Thượng viện. Tuy nhiên, để đạt được 60 phiếu cần thiết tại Thượng viện để thông qua dự luật chi tiêu, đảng Cộng hòa phải thuyết phục ít nhất 7 thượng nghị sĩ Dân chủ ủng hộ dự luật này.

Theo hồ sơ tòa án mới từ Bộ Tư pháp Mỹ, chính quyền Tổng thống Trump đã sa thải hơn 4.100 nhân viên vào ngày 10-10 trong bối cảnh chính phủ đóng cửa. Đợt sa thải đáng kể nhất diễn ra tại Bộ Tài chính, với 1.446 nhân viên nhận được thông báo cắt giảm biên chế.

Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết Bộ Tài chính, cơ quan y tế Mỹ, Sở Thuế vụ và các bộ giáo dục, thương mại và bộ phận an ninh mạng của Bộ An ninh Nội địa đang tiến hành cắt giảm việc làm, nhưng tổng mức cắt giảm vẫn chưa rõ ràng.