Hơn một tháng chính phủ Mỹ đóng cửa: Người dân, công chức lao đao 04/11/2025 14:00

(PLO)- Việc chính phủ Mỹ đóng cửa không chỉ ảnh hưởng cuộc sống của hàng trăm ngàn nhân viên liên bang mà còn gây khốn đốn cho những người dân sống nhờ trợ cấp.

Chính phủ Mỹ đóng cửa đã hơn 1 tháng. Tình trạng này không chỉ gây khó khăn cho những nhân viên liên bang bị cho nghỉ việc tạm thời mà còn khiến các hộ gia đình có thu nhập thấp trên khắp đất nước mất quyền tiếp cận các chương trình an sinh xã hội quan trọng, trong bối cảnh ngân sách liên bang cạn kiệt.

Các nhân viên liên bang tại cuộc biểu tình kêu gọi giải ngân trợ cấp hôm 30-10. Ảnh: Sarah L. Voisin/THE WASHINGTON POST

Người dân khó khăn vì chính phủ Mỹ đóng cửa

Theo Hiệp hội Head Start Quốc gia Mỹ, bắt đầu từ ngày 1-11, hơn 65.000 trẻ em và gia đình có thể mất quyền tiếp cận các chương trình Head Start – chương trình cung cấp các nguồn lực giáo dục sớm và phát triển trẻ em. Đối với một số phụ huynh, điều đó có nghĩa là họ có thể phải nghỉ việc vì không còn người chăm sóc con cái.

Những người khác thì lo lắng về việc không nhận được trợ cấp để mua dụng cụ sưởi ấm trước những tháng mùa đông. Ngoài ra, nhiều người trong số khoảng 24 triệu người Mỹ đang nhận bảo hiểm y tế thông qua Đạo luật Chăm sóc Y tế Giá cả phải chăng (ObamaCare) lo ngại rằng phí bảo hiểm có thể sẽ tăng đáng kể vào năm tới.

Bà Annemarie King (sống ở TP Cincinnati, bang Ohio) chỉ ăn 1 bữa/ngày và chồng bà – ông Randall phải làm thêm giờ tại nhà máy sản xuất trần thạch cao. Họ nằm trong số gần 42 triệu người Mỹ đang chuẩn bị hết nhận được trợ cấp tem phiếu thực phẩm từ Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) vào tháng 11, do chính phủ đóng cửa.

Gia đình bà King có 8 đứa con nhỏ, sống phụ thuộc vào khoảng 1.000 USD tiền tem phiếu thực phẩm mà họ nhận được vào đầu mỗi tháng để có thể dự trữ trái cây, rau củ và thịt tươi trong tủ lạnh.

Vào giữa tháng 10, khi Bộ Nông nghiệp Mỹ thông báo không có đủ kinh phí để chi trả các khoản trợ cấp của tháng tới trong thời gian chính phủ đóng cửa, bà King đã mua nhiều đồ hộp hơn cho cả nhà. Bữa tối của họ cũng ít hơn.

Bản thân bà cũng đang phải nhịn ăn. Bà cho biết con trai 11 tuổi của bà đã nhận thấy điều đó, nhưng bà bảo con đừng lo lắng.

“Tôi cảm thấy tội lỗi khi ăn một bữa ăn. Tôi không muốn lấy đi thức ăn của các con" – bà nói.

Tại gia đình bà King, việc mất hỗ trợ từ SNAP đồng nghĩa với việc thay vì ăn gà, rau tươi và khoai tây nghiền, nhà bà phải dùng thịt gà và đậu xanh đóng hộp. Ớt, mì ống và thịt quay được đưa vào thực đơn thường xuyên hơn vì có thể để được vài ngày.

“Gia đình chúng tôi đang đau khổ vì không bên nào trong quốc hội chịu nhượng bộ. Đây không còn là chuyện của đảng Dân chủ nữa, cũng không còn là chuyện của đảng Cộng hòa nữa. Đó là cuộc sống của chúng tôi” – bà King nói.

Các kho thực phẩm trên khắp nước Mỹ đang chuẩn bị cho nhu cầu tăng đột biến vào tuần tới nếu người dân không nhận được trợ cấp SNAP. Tuy nhiên, các giám đốc ngân hàng thực phẩm đã cảnh báo rằng họ chỉ có thể cung cấp một phần nhỏ thức ăn.

Tại Hillsboro, bang Ohio – cách Cincinnati khoảng một giờ lái xe, việc đóng cửa chương trình Head Start tại địa phương đồng nghĩa với việc bà Lauren Lowe có thể sẽ phải nghỉ việc phục vụ nhà hàng. Việc nghỉ việc có thể khiến thu nhập của gia đình giảm sút, bên cạnh việc mất đi trợ cấp tem phiếu thực phẩm.

"Thật sự rất đáng sợ, làm sao chúng tôi có thể trang trải cuộc sống? Tôi hoặc ở nhà dạy con học, hoặc phải tìm cách xoay xở để trả các hóa đơn, đảm bảo thức ăn có trên bàn" – bà Lowe nói.

Thực phẩm được phân loại tại cuộc biểu tình hôm 30-10. Ảnh: Sarah L. Voisin/THE WASHINGTON POST

Nhân viên liên bang cũng khốn đốn

Đối với nhiều nhân viên liên bang, giờ đây, họ đã không nhận được 2 kỳ lương và phải dùng thẻ tín dụng để thanh toán hóa đơn.

Với bà Cynthia Brown – nhân viên Văn phòng Xuất bản Chính phủ, cuộc sống giờ khá chật vật. Bà hiện không ăn uống gì nhiều, chỉ sống bằng cà phê và sữa lắc protein.

Bà cho biết đã bán mọi thứ tìm được trong nhà, bao gồm 2 chiếc iPhone cũ, và bắt đầu kêu gọi mọi người gây quỹ để giúp bà trang trải chi phí. Bà Brown theo dõi sát sao cuộc tranh luận xung quanh việc mở cửa trở lại chính phủ.

"Nó chẳng đi đến đâu cả. Đó là điều khiến tôi sợ hãi. Họ không hề có tiến triển gì cả" – bà nói.

Nếu không có SNAP, nhân viên liên bang Clarissa Browning cho biết không chắc bà sẽ sống thế nào. Bà Browning đã phải chật vật để trả tiền mua thực phẩm. Chồng bà vừa bị sa thải, và giờ gia đình bà sẽ không còn cách nào để trả tiền ăn.

“Đây là một cú đánh kép. Chúng tôi đã cạn kiệt mọi thứ mình có” – bà nói.

Trong số 2,1 triệu nhân viên liên bang trên toàn nước Mỹ, hơn 750.000 người đã bị cho nghỉ việc tạm thời trong suốt 1 tháng. Hàng trăm ngàn người khác đang làm việc không lương.

Theo phân tích của tờ The Washington Post, khoảng một phần sáu lực lượng lao động liên bang trong ngành hành pháp có thu nhập thấp hơn mức lương trung bình quốc gia là khoảng 62.000 USD.

Một tình nguyện viên đang phân loại nông sản tại một kho thực phẩm ở New York, vài ngày trước khi nguồn tài trợ cho SNAP hết hạn. Ảnh: BLOOMBERG

Quỹ Hỗ trợ và Giáo dục Nhân viên Liên bang – tổ chức phi lợi nhuận cung cấp các khoản tài trợ nhỏ trị giá 150 USD cho nhân viên – cho biết họ buộc phải ngừng nhận đơn đăng ký trong tuần này. Tổ chức này cho biết họ đã nhận được hơn 10.000 yêu cầu.

Hầu hết những người nộp đơn xin tài trợ vẫn đang làm việc không lương và nhiều người đang sử dụng số tiền này để mua thực phẩm. Mức lương trung bình của những người nhận được hỗ trợ là hơn 50.000 USD/năm.

“Giống như nhiều người Mỹ khác, những người lao động này sống dựa vào tiền lương hàng tháng, và hiện tại họ không thể đáp ứng được các nhu cầu sống cơ bản của mình” – bà Robyn Kehoe, giám đốc Quỹ Hỗ trợ và Giáo dục Nhân viên Liên bang, nói.