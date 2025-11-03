Có những gì trong thỏa thuận thương mại ‘lịch sử’ giữa Mỹ và Trung Quốc? 03/11/2025 08:46

Nhà Trắng ngày 1-11 đã công bố chi tiết về một thỏa thuận thương mại “mang tính lịch sử” giữa Mỹ và Trung Quốc sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc, theo đài Fox News.

Theo thông cáo của Nhà Trắng, thỏa thuận này một “chiến thắng to lớn”, trong đó bao gồm việc Mỹ giảm thuế quan và một loạt cam kết của Trung Quốc về vấn đề fentanyl, xuất khẩu đất hiếm và thương mại nông sản.

Nhà Trắng cho biết thỏa thuận “bảo vệ sức mạnh kinh tế và an ninh quốc gia của Mỹ, đồng thời đặt người lao động, nông dân và các gia đình Mỹ lên hàng đầu”.

Theo thỏa thuận, Trung Quốc sẽ hạn chế dòng chảy các hóa chất tiền chất của fentanyl vào Mỹ, tạm dừng việc áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với nguyên tố và nam châm đất hiếm, mở cửa trở lại thị trường cho đậu nành và các mặt hàng nông sản khác của Mỹ, đồng thời dỡ bỏ các biện pháp trả đũa nhằm vào các tập đoàn lớn của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại Hàn Quốc ngày 30-10. Ảnh: WHITE HOUSE

Cụ thể, Trung Quốc đã đồng ý:

Tạm đình chỉ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm mới được công bố ngày 9-10.

Cấp giấy phép xuất khẩu chung cho các nguyên liệu gồm đất hiếm, gali, gecmani, antimon và than chì.

Thực hiện “các biện pháp đáng kể” nhằm kiềm chế dòng chảy fentanyl vào Mỹ.

Tạm dừng toàn bộ thuế trả đũa được áp dụng kể từ tháng 3, bao gồm cả đối với nông sản Mỹ như đậu nành, thịt heo, ngô và các sản phẩm sữa.

Dỡ bỏ các biện pháp phi thuế quan nhằm vào các ngành công nghiệp của Mỹ.

Mua 12 triệu tấn đậu nành Mỹ trước cuối năm nay và 25 triệu tấn mỗi năm cho đến năm 2028.

Khôi phục nhập khẩu lúa miến và gỗ tròn của Mỹ.

Nối lại thương mại với các cơ sở sản xuất chip của Nexperia tại Trung Quốc.

Dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt được áp dụng nhằm trả đũa cuộc điều tra của Mỹ về các lĩnh vực hàng hải, hậu cần và đóng tàu của Trung Quốc.

Chấm dứt các cuộc điều tra nhằm vào các công ty bán dẫn của Mỹ.

Gia hạn quy trình miễn trừ thuế dựa trên thị trường đối với hàng nhập khẩu của Mỹ đến ngày 31-12-2026.

Đổi lại, Mỹ đồng ý:

Giảm 10% thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc - vốn được áp đặt nhằm kiềm chế dòng chảy fentanyl - bắt đầu từ ngày 10-11, đồng thời giữ nguyên việc đình chỉ các mức thuế đối ứng cao hơn cho đến ngày 10-11-2026.

Gia hạn một số miễn trừ thuế đến ngày 10-11-2026.

Hoãn thực thi quy định xuất khẩu mới nhằm vào các công ty liên kết với doanh nghiệp Trung Quốc bị đưa vào danh sách đen cho đến 10-11-2026.

Tạm dừng các biện pháp thương mại mới liên quan các cuộc điều tra về lĩnh vực đóng tàu và hậu cần của Trung Quốc cho đến cuối năm 2026, đồng thời tiếp tục phối hợp với Hàn Quốc và Nhật nhằm củng cố năng lực đóng tàu của Mỹ.

Trung Quốc chưa bình luận về tuyên bố của Nhà Trắng.

Trong thông cáo ngày 1-11, Nhà Trắng ca ngợi thoả thuận với Trung Quốc là chiến thắng mới nhất trong chuỗi “thành tựu lịch sử dành cho người dân Mỹ” trong chuyến công du châu Á của ông Trump.

Theo Nhà Trắng, tại Malaysia, Tổng thống Trump đã ký Các Thỏa thuận Thương mại Đối ứng với Malaysia và Campuchia. Mỹ cũng công bố khuôn khổ chung cho các cuộc đàm phán thương mại với Thái Lan và Việt Nam. Ông Trump cũng ký các thỏa thuận hợp tác về khoáng sản chiến lược với Thái Lan và Malaysia.

Tại Nhật, ông Trump công bố nhiều dự án lớn nhằm thúc đẩy việc thực hiện cam kết đầu tư trị giá 550 tỉ USD trước đó của Nhật vào Mỹ, qua đó góp phần phục hồi nền công nghiệp Mỹ. Ông cũng ký một thỏa thuận khoáng sản chiến lược mang tính bước ngoặt với Nhật, đạt được các hợp đồng mua năng lượng Mỹ ở mức kỷ lục, và tăng cường hợp tác Mỹ-Nhật trong đấu tranh chống buôn bán ma túy bất hợp pháp.

Tại Hàn Quốc, ông đạt được hàng tỉ USD cam kết đầu tư mang tính đột phá, bao gồm các khoản đầu tư hỗ trợ việc làm cho người Mỹ, củng cố vị thế năng lượng của Mỹ, thúc đẩy vai trò dẫn đầu của Mỹ trong cuộc cách mạng công nghệ, và xây dựng quan hệ đối tác hàng hải Mỹ-Hàn, thông cáo cho biết thêm.