Ông Trump nói gì sau màn thua của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử ngày thứ Ba?

Ông Trump nói gì sau màn thua đậm của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử ngày thứ Ba? 05/11/2025 11:28

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về hai nguyên nhân khiến đảng Cộng hòa thua trong cuộc bầu cử ngày thứ Ba.

Ngày 4-11, đảng Dân chủ và Cộng hoà đã có phản ứng trái chiều sau khi nhiều ứng viên của đảng Dân chủ giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử cấp bang, theo tờ The Hill.

Trong số các chiến thắng tiêu biểu của đảng Dân chủ có chiến thắng của cựu Hạ nghị sĩ Abigail Spanberger cho vị trí thống đốc bang Virginia, bà Mikie Sherrill trong cuộc đua thống đốc New Jersey và chiến thắng của ông Zohran Mamdani trong cuộc đua thị trưởng TP New York.

Bình luận về các diễn biến này, tối 4-11 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng việc ông không có tên trên lá phiếu và tình trạng chính phủ đóng cửa là nguyên nhân khiến đảng Cộng hòa thất bại.

“Việc tên Trump không có tên trên lá phiếu, và chính phủ đóng cửa là hai lý do khiến đảng Cộng hòa thua trong các cuộc bầu cử tối nay” - ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Ủy ban Toàn quốc đảng Cộng hòa (RNC) cho rằng với chiến thắng của ông Mamdani trong cuộc bầu cử thị trưởng New York, đảng Dân chủ đã chính thức trao TP cho một người có tư tưởng cực tả.

“Chương trình nghị sự cực đoan của ông Zohran Mamdani sẽ khiến các doanh nghiệp tháo chạy, vắt kiệt túi tiền người nộp thuế và đẩy một trong những thành phố vĩ đại nhất nước Mỹ vào tình trạng vô pháp” - Chủ tịch RNC, ông Joe Gruters, nói.

Thống đốc bang Florida - ông Ron DeSantis (đảng Cộng hòa) dự đoán sẽ có thêm nhiều người New York chuyển đến bang của ông sau khi ông Mamdani giành chiến thắng.

“Một chính trị gia cánh tả lên nắm quyền và những người rời đi chính là các cử tri trung hữu” - ông DeSantis nói.

Trong khi đó, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gửi lời chúc mừng đến tất cả các ứng viên đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày thứ Ba.

“Chúc mừng tất cả các ứng viên đảng Dân chủ đã chiến thắng tối nay. Điều đó nhắc nhở chúng ta rằng khi cùng nhau ủng hộ những nhà lãnh đạo mạnh mẽ, có tầm nhìn và quan tâm đến các vấn đề thực sự quan trọng, chúng ta có thể giành chiến thắng. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhưng tương lai đã sáng sủa hơn một chút” - ông Obama viết.

Bà Virginia Spanberge - Thống đốc đắc cử của bang Virginia. Ảnh: VIRGINIA MERCURY

Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc đảng Dân chủ (DNC) - ông Ken Martin đã chúc mừng Thống đốc đắc cử Virginia - bà Spanberger vì đã đưa bang này chuyển từ màu đỏ sang màu xanh.

“Trên khắp Virginia, cử tri của bang đã thể hiện rõ họ mong muốn gì ở vị thống đốc tiếp theo: chi phí thấp hơn, công việc tốt hơn, chăm sóc sức khỏe hợp lý và các trường học vững mạnh. Và tối nay, những cử tri ấy cũng cho thấy rõ họ muốn ai lãnh đạo: Abigail Spanberger” - ông Martin nói.

“Đã đến lúc đảng Cộng hòa nên trân trọng quãng thời gian ngắn ngủi nắm quyền của mình vì đảng Dân chủ sẽ tiếp tục giành chiến thắng, và chúng tôi có một tầm nhìn cho đất nước này rộng lớn hơn nhiều so với việc chỉ xây dựng một phòng khiêu vũ” - ông Martin nói.

Ông cũng chỉ trích chính quyền ông Trump, cho rằng chiến thắng của phía Dân chủ là “hồi chuông cảnh báo” cho Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa kỳ.

Cựu Tổng thống Bill Clinton đã chúc mừng bà Spanberger với chiến thắng tại Virginia.

“Chúc mừng bà Spanbergeri với chiến thắng trong cuộc bầu cử Thống đốc Virginia! Chiến thắng của bà là minh chứng cho quá trình cống hiến lâu dài và sự tập trung không ngừng vào những vấn đề quan trọng nhất đối với người dân Virginia” - cựu tổng thống viết trên X.

“Tôi mong được dõi theo những thành công sắp tới của bà” - ông Clinton bổ sung.