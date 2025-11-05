New York có thị trưởng người Hồi giáo gốc Nam Á đầu tiên 05/11/2025 10:41

(PLO)- Chính trị gia Zohran Mamdani thuộc đảng Dân chủ đi vào lịch sử với tư cách thị trưởng Hồi giáo đầu tiên của TP New York, người gốc Nam Á đầu tiên đảm nhiệm cương vị này và là một trong những thị trưởng trẻ nhất được bầu vào vị trí này.

Ngày 4-11, chính trị gia Zohran Mamdani thuộc đảng Dân chủ đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thị trưởng TP New York, theo tờ The Guardian.

Ông Mamdani đánh bại cựu Thống đốc New York - ông Andrew Cuomo lần thứ hai, dập tắt hy vọng trở lại chính trường của vị chính trị gia xuất thân danh giá này sau lần ông thất bại trước ông Mamdani trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ hồi tháng 6.

Cũng tham gia tranh cử thị trưởng New York còn có ứng viên Cộng hòa Curtis Sliwa, người đã vẫn tiếp tục chiến dịch dù chịu áp lực từ các đồng minh của ông Cuomo kêu gọi hợp lực để đối trọng với ông Mamdani.

Kết quả bỏ phiếu cho thấy ông Mamdani đã giành chiến thắng với hơn 50% số phiếu bầu. Ông Cuomo về nhì với hơn 40%, ông Sliwa đứng thứ ba với 7% số phiếu bầu.

Ông Zohran Mamdani - người vừa đắc cử Thị trưởng TP New York (Mỹ). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Chiến thắng của ông Mamdani đánh dấu thắng lợi cho phe tiến bộ trong đảng Dân chủ, trong bối cảnh đảng này đang chia rẽ về cách làm việc với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump đã cảnh báo sẽ giữ lại các khoản ngân sách liên bang dành cho TP New York nếu ông Mamdani giành chiến thắng.

Chiến thắng của ông Mamdani được cho là sẽ vang xa vượt khỏi phạm vi TP New York, nâng tầm ảnh hưởng và chương trình hành động của chính trị gia này. Chủ trương hành động của ông bao gồm đóng băng tiền thuê nhà cho cư dân sống trong các căn hộ có mức thuê được kiểm soát, miễn phí xe buýt công cộng và cung cấp dịch vụ trông trẻ miễn phí thông qua việc tăng thuế đối với người giàu.

Ông Mamdani sẽ đi vào lịch sử với tư cách thị trưởng Hồi giáo đầu tiên của TP New York, người gốc Nam Á đầu tiên đảm nhiệm cương vị này, và là một trong những thị trưởng trẻ nhất khi chỉ mới 34 tuổi.

Đài CBS News dẫn thông tin từ Ủy ban Bầu cử TP New York rằng hơn 2 triệu người đã đi bầu trong cuộc bầu cử thị trưởng, đánh dấu tỉ lệ cử tri đi bầu cao nhất kể từ năm 1969.