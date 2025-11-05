VIDEO: Máy bay chở hàng rơi tại Mỹ, kinh hoàng lửa khói một vùng 05/11/2025 07:27

(PLO)- Lửa cháy kinh hoàng và lan rộng cả một vùng sau khi một máy bay chở hàng của một công ty vận chuyển hàng hóa bị rơi tại Mỹ.

Ngày 4-11, một máy bay chở hàng của công ty vận chuyển hàng hóa đa quốc gia UPS đã bốc cháy và rơi ở gần sân bay quốc tế Louisville (TP Louisville, bang Kentucky), theo đài CBS News.

Sở Cảnh sát Louisville Metro cho biết hiện trường vụ việc rất ngổn ngang với lửa và những đống đổ nát, đồng thời cảnh báo người dân tránh xa đường Fern Valley và Grade Lane - ngã tư nằm ở phía nam sân bay và là trung tâm của UPS.

Công ty UPS cho biết họ đã được thông báo về sự cố liên quan một trong những máy bay của công ty mình. Công ty cho biết có ba thành viên phi hành đoàn trên máy bay gặp nạn nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Máy bay chở hàng của công ty UPS bốc cháy và rơi ở gần sân bay quốc tế Louisville. Nguồn: CBS NEWS

Chuyến bay 2976 của UPS đã gặp nạn vào khoảng 5 giờ 15 phút (giờ địa phương) sau khi khởi hành từ sân bay Louisville, theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ. Máy bay đang trên đường đến Sân bay Quốc tế Daniel K. Inouye ở Honolulu, Hawaii.

Lửa lớn do vụ tai nạn gây ra. Nguồn: X

Theo dữ liệu chuyến bay sơ bộ từ FlightRadar24, máy bay này dường như đã đạt độ cao khoảng 54 m ngay sau khi cất cánh. Nó được cho là đã nạp đầy nhiên liệu cho chuyến bay đến Hawaii và điều này có thể đã khiến cháy lớn bùng lên như các hình ảnh, video ghi lại được.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại đang được điều tra làm rõ.