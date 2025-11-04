VIDEO: Khoảnh khắc tòa tháp trung cổ ở Rome bị sập 04/11/2025 07:04

Ngày 3-11, Torre dei Conti - một tòa tháp trung cổ nằm gần Đấu trường La Mã ở trung tâm thủ đô Rome (Ý) - đã sụp đổ một phần khiến ba công nhân xây dựng bị thương và một người bị kẹt dưới đống đổ nát, theo đài RT.

Tòa nhà này có niên đại từ thế kỷ 13, đã ngừng sử dụng từ năm 2006 và đang trong quá trình cải tạo kéo dài 4 năm, dự kiến ​​kết thúc vào năm sau. Vào thời điểm xảy ra sự cố, nhiều công nhân xây dựng có mặt tại công trường tại tòa nhà này. Khi tòa nhà bị sập đã khiến 1 người bị thương nặng, 2 người khác bị thương nhẹ và một công nhân bị kẹt dưới công trình này.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một phần của tòa tháp đã sụp đổ ít nhất hai lần. Vụ sập thứ hai xảy ra khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường và lính cứu hộ đã phải né tránh những viên gạch rơi từ tòa nhà.

Khoảnh khắc tòa tháp trung cổ ở Rome bị sập. Nguồn: X

Lực lượng cứu hộ tới hiện trường. Nguồn: RT

Tòa tháp này được xây dựng làm dinh thự kiên cố của các bá tước thuộc dòng họ quý tộc Segni vào đầu thế kỷ 13. Công trình ban đầu cao tới 60m nhưng đã bị hư hại do nhiều trận động đất khiến các tầng trên của nó bị phá hủy và sau đó bị bỏ hoang vào thế kỷ 14. Tòa tháp được sửa chữa vào thế kỷ 17 và gia cố bằng hai trụ chống lớn bên ngoài, một trong số đó dường như đã bị phá hủy trong vụ sụp đổ ngày 3-11.