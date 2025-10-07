Sập trường học ở Indonesia: Tìm thấy 67 nạn nhân, kết thúc cứu hộ 07/10/2025 14:45

(PLO)- Lực lượng cứu hộ tuyên bố kết thúc chiến dịch cứu nạn sau khi tìm thấy thi thể hoặc phần thi thể của 67 nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập trường học ở Indonesia.

Trong buổi họp báo trực tuyến ngày 7-10, người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Indonesia (Basarnas) - ông Mohammad Syafii thông báo khép lại chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân trong vụ sập trường học nội trú Hồi giáo Al Khoziny ở huyện Sidoarjo (tỉnh Đông Java) sau 9 ngày nỗ lực không ngừng nghỉ.

Lực lượng cứu hộ Indonesia cho biết đã tìm thấy thi thể của 67 nạn nhân thiệt mạng và “rất khó có khả năng” tìm thấy thêm các thi thể khác, theo kênh Channel News Asia.

Giám đốc điều hành các chiến dịch hành động của Basarnas - ông Yudhi Bramantyo cho biết lực lượng cứu hộ đã dọn sạch đống đổ nát tại trường Al Khoziny, rà soát kỹ lưỡng và kết luận rằng rất khó có thể tìm thấy thêm thi thể nào nữa.

Lực lượng cứu hộ Indonesia đưa một thi thể ra khỏi đống đổ nát sau vụ sập trường học nội trú Hồi giáo Al Khoziny. Ảnh: RAKYAT MERDEKA/BNPB

Ông Bramantyo cho biết theo số liệu cho tới ngày 7-10, số nạn nhân của vụ sập trường học nội trú Hồi giáo Al Khoziny là 171 người. Các bệnh viện đã tiếp nhận 104 nạn nhân bị thương. Tới ngày 7-10, 4 người đã được xuất viện.

Phó Giám đốc phụ trách ứng phó tình huống khẩn cấp của Cơ quan quốc gia về Ứng phó thiên tai Indonesia (BNPB) - ông Budi Irawan cho biết “về mặt kỹ thuật, hoạt động [tìm kiếm, cứu nạn tại trường Al Khoziny] của Basarnas được là đã hoàn tất vì không còn dấu hiệu nào của các nạn nhân bên dưới đống đổ nát”.

Tuy nhiên, ông Irawan lưu ý rằng vẫn còn phải chờ kết quả nhận dạng thi thể, xác định danh tính các thi thể và phần thi thể đã được tìm thấy để có thể xác nhận con số cuối cùng về thương vong trong vụ sập trường nội trú Hồi giáo Al Khoziny.

Cho tới trưa 7-10, chỉ mới 17 nạn nhân đã xác định được danh tính.

Vụ việc xảy ra chiều 29-9, khi khoảng 140 học sinh tập trung cầu nguyện tại tầng trệt của trường Al Khoziny thì toàn bộ công trình bất ngờ đổ sập.

Đại diện nhà trường cho biết nhà cầu nguyện nằm ở tầng trệt của một công trình đang xây dựng trong khoảng 9 đến 10 tháng qua, dự kiến cao 4 tầng. Vào ngày xảy ra sự cố, các công nhân công nhân vừa đổ bê tông tầng 3.

Theo BNPB, vụ sập trường Al Khoziny là thảm hoạ không phải thiên tai khiến nhiều người chết nhất tại Indonesia tính từ đầu năm 2025.