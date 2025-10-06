Sập trường học ở Indonesia: 37 học sinh thiệt mạng, 26 nạn nhân còn mất tích 06/10/2025 11:18

(PLO)- Số học sinh thiệt mạng trong vụ sập trường học ở Indonesia đã lên tới 37, trong khi vẫn còn 26 nạn nhân mất tích.

Tính đến ngày 5-10, số học sinh thiệt mạng trong vụ sập trường học nội trú Hồi giáo Al Khoziny (Indonesia) đã lên tới 37, kênh Channel News Asia dẫn lời quan chức địa phương.

“Đến sáng 5-10, tổng số nạn nhân được tìm thấy là 141 người, trong đó 104 người an toàn, 37 người đã tử vong" - ông Yudhi Bramantyo, Giám đốc tác nghiệp của Cơ quan Tìm kiếm cứu nạn quốc gia Indonesia, thông tin.

Ngoài ra, theo ông, còn 26 người hiện vẫn mất tích.

Cảnh sát xếp quan tài nạn nhân vụ sập trường Hồi giáo Al Khoziny tại bệnh viện Bhayangkara, Surabaya, Đông Java, ngày 4-10. Ảnh: Juni Kriswanto/AFP

Ông Budi Irawan, quan chức Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia, cho biết công tác tìm kiếm đã hoàn thành khoảng 60% và hy vọng có thể sớm kết thúc.

“Chúng tôi hy vọng mọi thứ sẽ được dọn dẹp và có thể xác định được số nạn nhân còn lại trong đống đổ nát” - ông Irawan nói.

Ông Nanang Sigit, người đứng đầu Cơ quan tìm kiếm cứu nạn địa phương, cũng xác nhận con số 37 người chết trong một thông cáo riêng.

Nguyên nhân vụ sập đang được điều tra, song các chuyên gia ban đầu cho rằng công trình có chất lượng xây dựng kém.

Giới chức cho biết việc cứu hộ rất phức tạp vì chỉ một rung chuyển nhỏ ở một chỗ cũng có thể làm sập thêm ở những chỗ khác. Tuy nhiên, sau khi "72 giờ vàng" - khoảng thời gian có nhiều hy vọng nhất để tìm thấy người sống sót - đã trôi qua, gia đình các nạn nhân mất tích đã đồng ý cho sử dụng máy móc hạng nặng.

Vụ việc xảy ra chiều 29-9, khi khoảng 140 học sinh tập trung cầu nguyện tại tầng trệt thì toàn bộ công trình bất ngờ đổ sập.

Ông KH R Abdus Salam Mujib, đại diện ban lãnh đạo trường, cho biết công trình vốn được xây dựng để có 4 tầng, trong đó tầng trệt làm nơi cầu nguyện, các tầng trên dự kiến là khu lớp học và sinh hoạt. Tòa nhà được thi công khoảng 9-10 tháng. Vào sáng cùng ngày xảy ra sự cố, công nhân vừa đổ bê tông tầng 3.

Trước đó, đầu tháng này, một tòa nhà tổ chức lễ cầu nguyện ở Tây Java sập khiến 3 người chết và hàng chục người bị thương.

Năm 2018, hàng loạt vụ sập công trình tại nước này cũng cướp đi sinh mạng của nhiều người, trong đó có vụ sập sàn lửng tại Sở Giao dịch chứng khoán Jakarta làm 75 người bị thương.