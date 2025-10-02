Sập giàn giáo nhà thờ, 36 người thiệt mạng 200 người bị thương 02/10/2025 11:19

(PLO)- Sáng 1-10 xảy ra vụ sập giàn giáo tại một nhà thờ ở Ethiopia trong lúc hàng nghìn tín đồ đang tham gia lễ kính Đức Mẹ Đồng Trinh, khiến ít nhất 36 người chết, hơn 200 người bị thương, nhiều nạn nhân mắc kẹt.

Sáng 1-10 xảy ra vụ sập giàn giáo tại một nhà thờ ở thị trấn Arerti (cách thủ đô Addis Ababa của Ethiopia) khoảng 70 km về phía đông, khiến ít nhất 36 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương, Đài Truyền hình Quốc gia Ethiopia EBC đưa tin.

Tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ 45 phút sáng 1-10, khi hàng nghìn tín đồ đổ về nhà thờ để tham dự lễ hội thường niên kính Đức Mẹ Đồng Trinh. Giàn giáo bằng gỗ được dựng tạm phục vụ cho sự kiện đã bất ngờ đổ sập, chôn vùi nhiều người bên dưới.

Ông Ahmed Gebeyehu, cảnh sát trưởng địa phương, cho biết số người chết “đã lên tới 36 và có thể còn tăng thêm”. Hơn 200 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện ở thị trấn và một số ca nặng đã được chuyển về thủ đô Addis Ababa.

Hiện trường vụ sập giàn giáo tạm tại một nhà thờ ở Ethiopia trong lễ kính Đức Mẹ Đồng Trinh sáng 1-10. Ảnh: EBC

Một quan chức địa phương tên Atnafu Abate nói với EBC rằng “một số người vẫn còn mắc kẹt trong đống đổ nát”, song chưa thông tin chi tiết về công tác cứu hộ.

Hình ảnh phát trên truyền hình nhà nước và các trang mạng xã hội chính thức của EBC cho thấy những chồng cột gỗ gãy vụn, chen chúc người dân đứng vây quanh hiện trường. Một số bức ảnh khác ghi lại mặt ngoài nhà thờ với hệ thống giàn giáo được dựng tạm bợ, nay đã sụp xuống hoàn toàn.

Trong tuyên bố phát đi cùng ngày, chính phủ Ethiopia bày tỏ chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời nhấn mạnh “an toàn phải luôn được đặt lên hàng đầu”.

Ethiopia, quốc gia đông dân thứ hai châu Phi với hơn 80 nhóm sắc tộc, nổi tiếng là một trong những cộng đồng Kitô giáo cổ xưa nhất thế giới.