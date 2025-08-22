Trung Quốc: Sập cầu đang xây trên sông Hoàng Hà, 16 người chết và mất tích 22/08/2025 16:31

(PLO)- Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 7 nạn nhân trong vụ sập cầu đang xây trên sông Hoàng Hà tại tỉnh Thanh Hải (Trung Quốc), 9 người còn mất tích.

Ngày 22-8, một cây cầu đang xây dựng trên sông Hoàng Hà, đoạn chảy qua tỉnh Thanh Hải (tây bắc Trung Quốc) đã bị đứt dây cáp khiến 16 người rơi xuống sông, tờ People’s Daily đưa tin.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng (tức 2 giờ sáng cùng ngày, theo giờ Việt Nam). Các nạn nhân bao gồm 15 công nhân xây dựng và một quản lý công trường, lúc đó đang có mặt tại phòng kỹ thuật được dựng ngay trên cầu.

Hiện trường vụ sập cầu đang xây trên sông Hoàng Hà ở tỉnh Thanh Hải (Trung Quốc) hôm 22-8. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc đã cử lực lượng đặc nhiệm đến hiện trường vụ tai nạn để hướng dẫn và phối hợp các nỗ lực cứu hộ, tập trung vào việc tìm kiếm những người rơi xuống nước.

Đến 10 giờ sáng cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 7 nạn nhân. 9 người còn lại còn đang mất tích. Chưa có cập nhật mới về công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc khẳng định sẽ nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn để ngăn ngừa những sự việc tương tự xảy ra trong tương lai.

Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 9 nạn nhân mất tích trong vụ sập cầu đang xây trên sông Hoàng Hà ở tỉnh Thanh Hải (Trung Quốc) hôm 22-8. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Cây cầu bị sập là cầu Hoàng Hà Tiêm Trát - một trong những dự án hạ tầng trọng điểm trên tuyến đường sắt Tứ Xuyên-Thanh Hải.

Hồi tháng 6, truyền thông địa phương cho biết việc xây dựng 2 bên trụ cầu chính đã hoàn thành và phần cầu chính dự kiến sẽ được nối thông trong tháng 8 này.