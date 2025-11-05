Đài Loan đột kích trụ sở Prince Group, bắt 25 nghi phạm và thu giữ 145 triệu USD 05/11/2025 07:14

(PLO)- Các công tố viên Đài Loan (Trung Quốc) đã tạm giữ 25 nghi phạm và thu giữ hơn 4,5 tỉ Đài tệ (khoảng 145 triệu USD) tài sản liên quan tập đoàn Prince Group của ông Trần Trí.

Ngày 4-11, các công tố viên Đài Loan (Trung Quốc) đã tạm giữ 25 nghi phạm và thu giữ hơn 4,5 tỉ Đài tệ (khoảng 145 triệu USD) tài sản liên quan tập đoàn Prince Holding Group (Prince Group) của ông Trần Trí (Chen Zhi), theo hãng tin Reuters.

Trong một thông cáo ngày 4-11, Văn phòng Công tố Quận Đài Bắc cho biết Prince Group bị cáo buộc điều hành các vụ lừa đảo trực tuyến quy mô lớn tại Campuchia và rửa tiền bất hợp pháp thông qua các công ty bình phong và mạng lưới doanh nghiệp trải khắp nhiều quốc gia.

Ông Trần Trí - Chủ tịch Prince Group. Ảnh: PRINCE HOLDING GROUP

Ngày 8-10, các công tố viên Mỹ đã truy tố ông Trần Trí cùng các cộng sự. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ sau đó đã thêm ba công dân Đài Loan và 9 công ty đăng ký tại Đài Loan vào danh sách trừng phạt.

Sau khi nhận thông tin từ cơ quan Mỹ, ngày 15-10 Văn phòng Công tố Quận Đài Bắc đã thành lập một tổ công tác với cảnh sát để truy tìm dòng tiền và tài sản của nhóm này tại Đài Loan.

Vào sáng 4-11, các điều tra viên và cảnh sát đã thực hiện 47 cuộc đột kích đồng loạt tại nhà riêng và văn phòng của các thành viên cấp cao của Prince Group và các công ty liên quan bao gồm Taiwan Prince Real Estate Investment Co. và Alphaconnect Investments Co. Tất cả đều đặt tại Đài Bắc.

Lực lượng chức năng Đài Loan đột nhập các công ty liên quan tập đoàn Prince Holding Group ngày 4-11. Ảnh: THE STANDARD

Các công tố viên cho biết tổng cộng 25 nghi phạm bị tạm giữ, đồng thời 10 nhân chứng được triệu tập để lấy lời khai.

Thông cáo nêu rõ các công tố viên đã được tòa án phê chuẩn việc thu giữ 18 bất động sản, bao gồm 11 căn hộ hạng sang và 48 chỗ đậu xe tại khu phức hợp cao cấp Peace Palace ở Đài Bắc với trị giá 3,81 tỉ Đài tệ (hơn 120 triệu USD) nhằm ngăn chặn việc tẩu tán tài sản.

Ngoài ra, 26 siêu xe gồm các dòng Rolls-Royce, Ferrari và Lamborghini trị giá 477,58 triệu Đài tệ (15,4 triệu USD) và 60 tài khoản ngân hàng chứa 235,87 triệu Đài tệ (7,6 triệu USD) cũng bị phong tỏa.

Các siêu xe bị tịch thu trong vụ đột kích. Ảnh: THE STANDARD

Prince Group và phía ông Trần Trí chưa bình luận về thông tin trên.

Tháng trước, cảnh sát Singapore đã thu giữ hơn 150 triệu SGD (115,9 triệu USD) tài sản có liên quan Prince Group.