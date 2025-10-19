Campuchia trấn an người dân gửi tiền ở ngân hàng của ông Chen Zhi 19/10/2025 13:44

(PLO)- Ngân hàng Quốc gia Campuchia ra thông cáo đảm bảo hoạt động bình thường cũng như an toàn cho tiền gửi tại Ngân hàng Prince (Prince Bank) nằm trong hệ sinh thái do ông Chen Zhi quản lý, sau khi người dân đổ xô rút tiền khỏi ngân hàng này.

Tối 18-10, Ngân hàng Quốc gia Campuchia ban hành thông cáo báo chí về các biện pháp mà chính quyền Campuchia thực hiện nhằm đảm bảo các tài khoản tại Ngân hàng Prince - ngân hàng nằm trong hệ sinh thái do ông Chen Zhi (Trần Chí) quản lý, hoạt động bình thường cũng như đảm bảo an toàn cho tiền gửi của khách hàng, theo báo Khmer Times.

Theo thông cáo, Ngân hàng Quốc gia Campuchia nhận thấy trong hai ngày qua nhiều khách hàng tại một số ngân hàng tỏ ra lo lắng và rút tiền, đặc biệt là rút khỏi Ngân hàng Prince.

Ngân hàng Quốc gia Campuchia thông báo rằng tất cả các tổ chức ngân hàng và tài chính tại Campuchia đều tuân thủ các quy định thận trọng nghiêm ngặt và có đủ thanh khoản (tiền mặt) để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Đặc biệt, liên quan Ngân hàng Prince, chính quyền Campuchia đã và đang thực hiện các biện pháp giám sát và điều tra cẩn thận để đảm bảo ngân hàng này tuân thủ luật pháp Campuchia.

Một chi nhánh Ngân hàng Prince. Ảnh: PRINCE BANK

Ngân hàng Quốc gia Campuchia thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo hoạt động bình thường của các tài khoản khách hàng tại Ngân hàng Prince và đặc biệt đảm bảo an toàn cho tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng.

Những ngày qua, nhiều khách hàng đã đổ xô rút tiền do lo ngại Ngân hàng Prince rơi vào tình trạng bất ổn tài chính.

Một số báo đài mô tả từ sáng sớm 17-10 nhiều khách hàng đã xếp hàng chờ rút tiền bên ngoài trụ sở Ngân hàng Prince tại Phnom Penh khiến tình hình trở nên hỗn loạn. Một số chi nhánh của ngân hàng này đã phải tạm ngừng giao dịch do thiếu thanh khoản.

Prince Bank sau đó thông báo ngân hàng đang theo dõi tình hình chặt chẽ, đồng thời đảm bảo ngân hàng vẫn hoạt động ổn định, tuân thủ tiêu chuẩn đạo đức và quy định của Ngân hàng Quốc gia Campuchia và tuân thủ luật pháp Campuchia.

Trước đó, hôm 15-10, tờ Kiri Post (Campuchia) đưa tin người dân đã hoảng loạn và thất vọng khi website và ứng dụng của Prince Bank đều không thể truy cập và không thể thực hiện bất kỳ giao dịch trực tuyến nào.

Ngân hàng Prince thừa nhận ứng dụng điện thoại và website ngừng hoạt động tạm thời do "gián đoạn dịch vụ từ bên thứ ba". Sau khi dịch vụ ngân hàng hoạt động trở lại, nhiều khách hàng tìm cách chuyển tiền khỏi ngân hàng nhưng không thành công.

Trong một thông báo Facebook, Ngân hàng Prince tái khẳng định “khả năng quản trị mạnh mẽ, sự độc lập trong lãnh đạo và niềm tin của khách hàng". Ngân hàng Prince nhấn mạnh "tiếp tục hoạt động độc lập, hợp pháp và được cấp phép đầy đủ với tư cách là một ngân hàng thương mại dưới sự giám sát của Ngân hàng Quốc gia Campuchia".

Hôm 14-10, Bộ Tài chính Mỹ và Bộ Ngoại giao Anh ra lệnh trừng phạt vào ông Chen Zhi và Tập đoàn Prince Holding Group (Prince Group) liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á, bao gồm ở Campuchia và Myanmar.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, ông Chen Zhi, 37 tuổi, quốc tịch Anh và Campuchia, đã xây dựng một mạng lưới tội phạm thông qua các vụ lừa đảo trực tuyến nhắm vào người Mỹ và những người dân khác trên toàn thế giới, rửa tiền bất chính từ các doanh nghiệp ở Campuchia thông qua mạng lưới phức tạp gồm hơn 100 công ty vỏ bọc và công ty mẹ toàn cầu.

Tiền thu được từ hoạt động phạm tội được sử dụng để hỗ trợ các dự án kinh doanh hợp pháp, bao gồm cho Prince Holding Group, Prince Bank Plc. (Ngân hàng Prince) và tập đoàn bất động sản Prince Huan Yu Real Estate Cambodia Group.