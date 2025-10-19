Hơn 2.600 cuộc biểu tình nổ ra trên khắp nước Mỹ 19/10/2025 06:40

(PLO)- Hàng ngàn người trên khắp nước Mỹ đổ ra đường tuần hành phản đối các chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 18-10, hàng ngàn người biểu tình đã đổ ra đường tuần hành ở hàng loạt thành phố và thị trấn trên khắp cả nước để phản đối các chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo đài CBS News.

Hơn 2.700 cuộc biểu tình được lên kế hoạch trên khắp nước Mỹ, thậm chí gần khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump ở bang Florida, nơi được cho là ông sẽ nghỉ cuối tuần. Ban tổ chức biểu tình cho biết dự kiến ​​hàng triệu người sẽ tham dự các cuộc tuần hành này và có ít nhất một cuộc tuần hành diễn ra ở mỗi tiểu bang.

Hàng ngàn người tuần hành ở Đại lộ số 7 tại quận Manhattan, TP New York hôm 18-10. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Người biểu tình ở công viên Boston Common, bang Massachusetts. Nguồn: CNN

Theo ghi nhận của đài CNN, những người biểu tình bày tỏ sự bất bình trước một loạt chính sách của ông Trump. Trong đó có một số chủ đề tâm điểm, bao gồm các mối đe dọa tiềm ẩn đối với nền dân chủ, các cuộc đột kích của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) và việc triển khai lực lượng Vệ binh quốc gia tại các thành phố cũng như việc cắt giảm các chương trình liên bang, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe.

Cuộc tuần hành ở TP Chicago, bang Illinois có lúc kéo dài tới 22 dãy nhà. Ảnh: NEW YORK TIMES

Đông đảo người dân biểu tình ở công viên Smale Riverfront ở TP Cincinnati, bang Ohio. Ảnh: CNN

Những người tuần hành gọi đây là cuộc biểu tình "No Kings" còn đảng Cộng hòa chỉ trích đó là các cuộc biểu tình "Ghét nước Mỹ". Các cuộc tuần hành lần này là sự tiếp nối của cuộc biểu tình "No Kings" hồi tháng 6, diễn ra đúng ngày sinh nhật của ông Trump và cũng là ngày diễn ra cuộc duyệt binh quy mô lớn tại thủ đô Washington D.C.

Người biểu tình ở TP Louisville, bang Kentucky. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Quy mô của các cuộc biểu tình hôm 18-10 được cho là tương đương với các cuộc biểu tình hồi tháng 6 với khoảng 2.000 cuộc tuần hành trên khắp 50 tiểu bang. Lần này, ban tổ chức cho biết sẽ có thêm khoảng 600 cuộc biểu tình nữa, phần lớn diễn ra ở các vùng nông thôn.