Bão Fengshen đổ bộ, Philippines khẩn trương di dời 27.000 dân 19/10/2025 06:10

Ngày 18-10, hàng chục nghìn người dân Philippines sống ven biển đã phải di dời khi bão Fengshen đổ bộ kéo theo cảnh báo về nguy cơ ngập lụt ven biển, theo hãng tin AFP.

Fengshen đã đổ bộ vào thị trấn ven biển Gubat, tỉnh Sorsogon (Philippines) vào ngày 18-10, mang theo gió mạnh và mưa lớn trên nhiều khu vực của Luzon và Visayas, theo Cơ quan Quản lý Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA).

Vào khoảng 4 giờ chiều 18-10 (giờ địa phương), tâm bão Ramil được xác định nằm trên vùng biển ven bờ Gubat, với sức gió duy trì tối đa 65 km/giờ gần tâm và gió giật lên tới 90 km/giờ.

Bão di chuyển chậm theo hướng tây, với vùng gió mạnh cấp gió giật mở rộng đến 400 km tính từ tâm bão.

Người dân ở thị trấn Manito, tỉnh Albay (Philippines) được sơ tán khi bão Fengshen đổ bộ vào chiều 18-10. Ảnh: INQUIRER

Giới chức cho biết chưa có báo cáo về thiệt hại nghiêm trọng hay thương vong do việc sơ tán đã được thực hiện trước tại các khu vực dễ bị ảnh hưởng và vùng trũng thấp.

“Có mưa lớn và gió giật, nhưng không quá mạnh” - nhân viên cứu hộ Ryan Estrellado tại Gubat nói với AFP.

PAGASA cho biết Fengshen có khả năng mạnh lên trước khi đổ bộ lần thứ hai vào khu vực trung tâm đảo Luzon vào ngày 19-10.

Cơ quan này cảnh báo nguy cơ “từ thấp đến trung bình” về ngập lụt ven biển, với sóng cao đến 2 m.

Khoảng 27.000 người dân tại tỉnh Albay và đảo Catanduanes lân cận đã di chuyển đến nơi an toàn, theo các quan chức phụ trách ứng phó thiên tai địa phương.

Cơ quan chức năng Philippines khuyến cáo ngư dân tuyệt đối không ra khơi, do vùng biển ven bờ có thể trở nên rất dữ dội, với sóng cao tới 5 m dọc bờ biển phía đông Nam Luzon.