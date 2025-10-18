Bản tin trưa 18-10: Tối mai, cơn bão Fengshen vào Biển Đông; Vàng tăng ‘dựng đứng’, NHNN Khu vực 2 đề nghị kiểm tra 18/10/2025 13:20

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, sáng sớm nay, 18-10, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là cơn bão Fengshen. Dự báo tối mai, cơn bão Fengshen vào Biển Đông. Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 126,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.