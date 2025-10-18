Video Tin Tức

Bản tin trưa 18-10: Tối mai, cơn bão Fengshen vào Biển Đông; Vàng tăng ‘dựng đứng’, NHNN Khu vực 2 đề nghị kiểm tra

(PLO)- Bản tin cập nhật các thông tin nóng: Tối mai, cơn bão Fengshen vào Biển Đông, miền Bắc đón gió mùa đông bắc đợt đầu; Vàng miếng SJC vượt mốc 153 triệu đồng/lượng: NHNN Khu vực 2 đề nghị kiểm tra thị trường vàng; Công an vào cuộc vụ cắt ghép phát ngôn của Chủ tịch tỉnh Quảng Trị…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, sáng sớm nay, 18-10, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tếcơn bão Fengshen. Dự báo tối mai, cơn bão Fengshen vào Biển Đông. Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 126,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.

Ê KÍP BẢN TIN
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#cơn bão Fengshen #bão số 12 #Biển Đông #giá vàng #vàng miếng SJC #giá vàng tăng cao kỷ lục #kiểm tra #thị trường vàng #Ngân hàng Nhà nước

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm