Vàng miếng SJC vượt mốc 153 triệu đồng/lượng: NHNN Khu vực 2 đề nghị kiểm tra thị trường vàng 17/10/2025 21:08

(PLO)- Trước biến động bất thường khi giá vàng miếng SJC vượt mốc 153 triệu đồng/lượng, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đề nghị các cơ quan chức năng siết chặt thanh tra, kiểm tra thị trường vàng.

Ngày 17-10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 2 đã có văn bản gửi Thanh tra TP.HCM, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an, Cục Thuế TP.HCM cùng các đơn vị liên quan tại tỉnh Đồng Nai về công tác thanh tra, kiểm tra thị trường vàng.

Cảnh báo nguy cơ thổi giá thị trường vàng

Văn bản nêu rõ, từ cuối tháng 8-2025 đến nay, giá vàng thế giới và giá vàng miếng SJC trong nước liên tục tăng qua từng ngày, lập các đỉnh mới và phá vỡ kỷ lục trước đó.

Đến ngày 17-10, giá vàng thế giới ở mức 4.359 USD/ounce, tăng 27,8% so với thời điểm cuối tháng 8; giá bán vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) lên tới 153 triệu đồng/lượng, tăng 18,3% so với thời điểm cuối tháng 8. Chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC và giá vàng thế giới theo quy đổi ở mức khoảng 14,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC đã tăng lên 153 triệu đồng/lượng vào ngày 17-10. Ảnh: T.L

Nguyên nhân chủ yếu khiến giá vàng miếng SJC tăng cao liên tục thời gian qua xuất phát từ đà tăng mạnh của giá vàng thế giới, chịu ảnh hưởng bởi diễn biến kinh tế toàn cầu và các yếu tố như chiến tranh thương mại, chính sách thuế quan của Mỹ và sự suy yếu của đồng USD.

Bên cạnh đó, tâm lý kỳ vọng giá vàng tăng tiếp trong bối cảnh lãi suất thấp và nguồn cung vàng bị hạn chế đã khiến người dân đổ xô đi mua vàng.

“Không loại trừ nguyên nhân một số doanh nghiệp và cá nhân có thể lợi dụng biến động của thị trường để đầu cơ và thao túng giá, dẫn đến những biến động bất thường” - công văn của NHNN chi nhánh Khu vực 2 nhấn mạnh.

Tiếp tục siết chặt thị trường vàng

Trước diễn biến giá vàng thế giới và trong nước tăng mạnh liên tục, để thị trường vàng trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Đồng Nai diễn biến tích cực, không ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế, cũng như bảo đảm công tác triển khai các quy định mới, NHNN Khu vực 2 đề nghị các đơn vị nêu trên tiếp tục phối hợp trong công tác quản lý thị trường vàng, quản lý hoạt động mua bán vàng miếng và sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ.

Các cơ quan chức năng được đề nghị tăng cường thanh tra, kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ quản lý đối với lĩnh vực này nhằm bảo đảm kỷ cương, kỷ luật thị trường, đặc biệt trong giai đoạn thị trường biến động và tiềm ẩn rủi ro gắn với đầu cơ, thổi giá và trục lợi.