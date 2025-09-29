Chiều nay, giá bán vàng miếng SJC chạm mức 136,5 triệu đồng/lượng 29/09/2025 15:39

Giá vàng miếng SJC lập đỉnh mới ở mức 136,5 triệu đồng/lượng, nhưng phía sau những con số kỷ lục cũng tiềm ẩn khả năng đảo chiều đột ngột, tạo ra cú sốc lớn cho cả nhà đầu tư.

Vàng nội – ngoại đồng loạt tăng giá

Ngày 29-9, thị trường vàng trong nước chứng kiến biến động mạnh. Nếu đầu giờ sáng, giá vàng miếng SJC chỉ nhích nhẹ 300.000 – 500.000 đồng/lượng, đến đầu giờ chiều tăng vọt 1,5 triệu đồng/lượng so với cuối tuần. Với mức niêm yết 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 136,5 triệu đồng/lượng bán ra, SJC đã thiết lập một kỷ lục giá mới, vượt qua mốc 135,9 triệu đồng/lượng từng được coi là đỉnh trước đó.

Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn 9999 cũng tăng mạnh. Chỉ trong vài giờ, mức tăng từ 200.000 – 300.000 đồng/lượng buổi sáng đã mở rộng lên 900.000 đồng/lượng. Công ty SJC hiện niêm yết giá mua vào ở mức 129,7 triệu đồng và bán ra 132,4 triệu đồng/lượng.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh thị trường thế giới cũng bùng nổ. Giá vàng quốc tế tăng thêm 53 USD/ounce, lên mức kỷ lục mới 3.811 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới hiện tương đương 121,5 triệu đồng/lượng – thấp hơn vàng SJC trong nước khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Từ đầu năm đến nay, giá vàng thế giới trải qua chu kỳ tăng mạnh, từ khoảng 2.700–2.800 USD/ounce lên khoảng 3.700–3.800 USD/ounce, tương đương tăng khoảng trên 40% so với đầu năm

Đặc biệt, trong nửa cuối quý III (tháng 8–9/2025), giá vàng liên tục vượt đỉnh, có phiên vọt lên trên 3.800 USD/ounce. Chốt phiên 26-9, giá vẫn đứng ở mức 3.759 USD/ounce, tăng hơn 42% so với đầu năm và giờ đây tiếp tục leo lên trên đỉnh mới với mức giá 3.811 USD/ounce.

Giá vàng miếng SJC liên tục phá kỷ lục, chạm mốc 136,5 triệu đồng/lượng vào ngày 29-9. Ảnh: T.L

Lực đỡ từ nhiều phía

Theo giới phân tích, đà tăng mạnh của vàng được củng cố bởi hàng loạt yếu tố. Trước hết là lực mua mạnh từ các quỹ ETF, được thúc đẩy bởi kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ sớm cắt giảm lãi suất, cộng thêm nỗi lo về sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cũng như căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Một yếu tố quan trọng khác là hoạt động mua vàng đều đặn của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC). Hiện, PBOC nắm giữ hơn 2.300 tấn vàng, chiếm khoảng 8% tổng dự trữ ngoại hối – vẫn thấp hơn nhiều so với mức trung bình 21,7% của các ngân hàng trung ương toàn cầu. Nếu Trung Quốc đặt mục tiêu nâng tỷ lệ này lên 20%, họ sẽ cần gom thêm khoảng 3.036 tấn vàng so với hiện tại. Khi đó, Trung Quốc sẽ vượt qua Đức, trở thành nước nắm giữ vàng lớn thứ hai thế giới sau Mỹ – vốn đang sở hữu 8.133,5 tấn (chiếm 77,9% dự trữ).

Ngoài Trung Quốc, nhiều ngân hàng trung ương khác cũng tích cực mua vàng nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, giảm phụ thuộc vào đồng USD. Động thái này càng mạnh mẽ sau sự kiện phương Tây đóng băng gần một nửa dự trữ ngoại hối của Nga vào năm 2022. Từ đó đến nay, lượng mua ròng của các ngân hàng trung ương duy trì khoảng 1.000 tấn/năm; riêng năm 2025, con số dự kiến khoảng 900 tấn, gấp đôi mức trung bình giai đoạn 2016–2021.

Theo Ngân hàng Nhà nước, giá vàng trong nước tăng mạnh do ba yếu tố: đà tăng của thế giới, nhu cầu mua vào lớn từ người dân, và nguồn cung SJC tạm thời khan hiếm trong quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý.

Nhiều chuyên gia trong và ngoài nước cho rằng xu hướng tăng của vàng chưa dừng lại. Tuy nhiên, khi Nghị định 232/2025 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 10-10 tới, cho phép doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đủ điều kiện được nhập khẩu vàng nguyên liệu, nguồn cung sẽ dồi dào hơn. Khi đó, giá vàng trong nước có khả năng điều chỉnh giảm, đồng thời chênh lệch với giá thế giới sẽ được thu hẹp.

Các chuyên gia cho rằng, vàng hấp dẫn nhưng cũng đầy rủi ro. Trong một thế giới bất định, giá vàng có thể tiếp tục phá đỉnh, nhưng cũng hoàn toàn có thể đảo chiều đột ngột, để lại những cú sốc khó lường cho nhà đầu tư.