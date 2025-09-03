Giá vàng thế giới tăng mạnh kéo giá vàng miếng SJC vượt 130 triệu đồng/lượng 03/09/2025 07:40

(PLO)- Giá vàng thế giới liên tục tăng mạnh và lập nhiều đỉnh mới trong năm nay do nhiều ngân hàng trung ương mua mạnh vàng để đa dạng hóa tài sản nắm giữ.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới tăng mạnh. Giá vàng thế giới giao ngay tăng 1,5% lên 3.529,01USD/ounce. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai tháng 12 tăng 2,2% lên 3.592,2USD/ounce. Giá vàng thế giới đã tăng hơn 34% trong năm nay.

Những ngày gần đây, khi giá vàng thế giới kéo giá vàng trong nước tăng mạnh, số lượng người mua vàng tại các cửa hàng vì vậy khá thưa thớt. Ảnh: NGỌC DIỆP

Gần như chắc chắn về khả năng Fed sẽ hạ lãi suất đồng USD

Theo phân tích của các chuyên gia, nhiều nhà đầu tư mua vàng tin tưởng vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất cơ bản đồng USD, ngoài ra họ cho rằng những bất ổn địa chính trị và kinh tế sẽ vẫn kéo dài.

Chuyên gia phân tích cao cấp về thị trường kim loại quý tại ngân hàng Standard Chartered, bà Suki Cooper, nói: “Thị trường vàng hiện đang bước vào giai đoạn tiêu thụ mới, ngoài ra, dự báo của nhà đầu tư về kịch bản giá vàng thế giới tăng đang lớn dần. Giá vàng thế giới có thể sớm lập kỷ lục mới”.

Theo kết quả khảo sát của CME FedWatch, thị trường đang dự báo khả năng Fed hạ lãi suất 0,25% trong cuộc họp bàn định hướng chính sách tiền tệ thời gian tới lên đến 92%. Vàng là tài sản không mang lại lợi suất, giá vàng thế giới thường tăng mạnh trong bối cảnh lãi suất thấp.

Theo phân tích của các chuyên gia, giá vàng thế giới liên tục tăng mạnh và lập nhiều đỉnh mới trong năm nay có nguyên nhân từ việc nhiều ngân hàng trung ương mua mạnh vàng để đa dạng hóa tài sản nắm giữ, họ tăng cường tích trữ vàng và giảm trữ đồng USD, xu thế mua vàng của nhà đầu tư gia tăng khi bất ổn kinh tế và địa chính trị tăng lên, ngoài ra là sự suy yếu của đồng USD.

Tình hình chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump làm gia tăng sức hấp dẫn của vàng. Tổng thống Trump đối đầu quan điểm với nhiều thành viên hoạch định chính sách của Fed, trong đó bao gồm việc chỉ trích chủ tịch Fed, sa thải thống đốc Fed Lisa Cook khiến cho nhiều thành viên thị trường băn khoăn về sự độc lập của Fed.

Nhà đầu tư trên thị trường vàng cũng quan tâm đến số liệu việc làm trong các lĩnh vực phi nông nghiệp Mỹ tháng 8 chuẩn bị được công bố. Một báo cáo thị trường việc làm nếu phát đi thông điệp tiêu cực sẽ làm gia tăng khả năng hạ lãi suất cơ bản đồng USD, theo chuyên gia phân tích tại quỹ OANDA – ông Zain Vawda.

Chênh lệch giá vàng thế giới và trong nước ở ngưỡng cao

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 129,10 – 130,60 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Tuy nhiên trên thị trường chợ đen, giá vàng miếng SJC được giao dịch cao hơn giá niêm yết chính thức khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra vàng trong nước theo tỉ giá bán của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 113,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 122,50 – 125,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 124,50 – 127,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 124,70 – 127,70 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỉ giá đồng USD tại Vietcombank giao dịch ở mức 26.132 – 26.502 đồng/USD (mua vào – bán ra).