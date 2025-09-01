Người mua vàng có nên lo về những thông tin này? 01/09/2025 17:16

(PLO)- Nhiều yếu tố đang tác động đến giá vàng, khiến người mua vàng phải cẩn trọng trong từng giao dịch.

Giá vàng thế giới hôm nay (1-9) chạm mức 3.474 USD/ounce, tương đương 111,5 triệu đồng/lượng.

Theo giới phân tích, giá vàng vẫn đang duy trì mức cao vì đồng USD giảm giá trị và kỳ vọng cắt giảm lãi suất trong tháng 9 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Trong báo cáo mới phát hành, Ngân hàng Commerzbank (Đức) đánh giá giá vàng vẫn khó tăng mạnh trong ngắn hạn. Nguyên nhân có rất nhiều biến số có thể tác động đến giá vàng. Chẳng hạn, vàng bị ảnh hưởng bởi sự tương tác phức tạp của các động lực cung và cầu, điều kiện kinh tế, lạm phát, lãi suất, địa chính trị, biến động tiền tệ...

Giống như bất kỳ mặt hàng nào khác, giá vàng phần lớn bị ảnh hưởng bởi nguyên tắc kinh tế cơ bản của cung và cầu. Khi nhu cầu về vàng tăng lên, và nguồn cung không đổi hoặc giảm, giá có xu hướng tăng. Ngược lại, khi nhu cầu giảm hoặc nguồn cung tăng, giá có thể giảm.

Tình trạng của nền kinh tế toàn cầu đóng một vai trò quan trọng trong việc quyết định giá vàng.

Trong thời kỳ kinh tế bất ổn, chẳng hạn như suy thoái hoặc khủng hoảng tài chính, các nhà đầu tư thường tìm đến vàng như một tài sản trú ẩn an toàn, đẩy giá của nó lên cao. Ngược lại, điều kiện kinh tế mạnh có thể dẫn đến sự quan tâm đến vàng giảm và giá thấp hơn.

Mối quan hệ giữa giá vàng và lãi suất là tỷ lệ nghịch. Khi lãi suất thấp, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng (vốn không mang lại bất kỳ lợi suất nào) là tối thiểu, làm cho vàng trở nên hấp dẫn hơn. Ngược lại, khi lãi suất tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng tăng lên, có khả năng dẫn đến nhu cầu thấp hơn và giá thấp hơn.

Giá vàng chịu nhiều tác động của hàng loạt biến số, do đó, người mua vàng phải phân tích thông tin cẩn trọng trước khi quyết định giao dịch. Ảnh: PM

Theo tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn, Đại học Bristol (Anh), diễn biến chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và áp lực lạm phát toàn cầu cao hơn về dài hạn đang tạo ra một lực đẩy bền vững cho giá vàng. Điều này buộc các quỹ đầu tư lớn phải duy trì một tỷ trọng vàng nhất định trong danh mục của họ, khiến việc giảm tỷ trọng không hề dễ dàng.

Một trong những yếu tố chính củng cố đà tăng của giá vàng trong dài hạn là dòng vốn đầu tư (inflows) mạnh mẽ từ các quỹ quốc tế. Các quỹ ETF vàng đã ghi nhận dòng vốn chảy vào khá mạnh trong năm nay, đặc biệt là các quỹ ETF của Mỹ đã mua ròng sau nhiều năm bán ra. Điều này cho thấy sự quan tâm trở lại của các nhà đầu tư tổ chức đối với kim loại quý.

Nói tóm lại, vàng vẫn nhận được sự hỗ trợ rõ ràng trong dài hạn từ hai yếu tố chính. Dòng vốn quốc tế chảy vào vẫn đang khá mạnh mẽ, và vai trò của vàng như một công cụ phòng vệ trước những rủi ro vĩ mô, đặc biệt là lạm phát và sự bất ổn về chính sách tiền tệ.

Theo Gold Price, người mua vàng dài hạn vẫn đang hưởng lợi lớn từ việc giá vàng tăng trở lại. Cụ thể, người mua vàng và nắm giữ trong vòng 1 tháng đang lãi 75 USD/ounce, tương đương 2,5 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng và nắm giữ trong vòng 6 tháng đang lãi 556 USD/ounce, tương đương 17,8 triệu đồng/lượng.