Niềm vui mới của người mua vàng 30/08/2025 16:03

Giá vàng thế giới hôm nay (30-8) chạm mức 3.450 USD/ounce, tương đương 110 triệu đồng/lượng. So với phiên hôm qua, giá vàng đã tăng thêm 600.000 đồng/lượng.

Theo giới phân tích, giá vàng tăng vì Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã ra thông điệp cắt giảm lãi suất trong tháng 9. Fed gần như có quan điểm ôn hòa hơn về chính sách lãi suất dù lạm phát Mỹ chưa giảm theo kỳ vọng.

Ông Trump đang tích cực cố gắng loại bỏ Thống đốc Fed - bà Lisa Cook khỏi ủy ban chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương, khi cáo buộc bà đã đưa ra những tuyên bố sai lệch trong các thỏa thuận thế chấp vài năm trước. Mặc dù việc sa thải bà Cook hiện đang chờ tại các tòa án Mỹ, một số nhà phân tích cho rằng sự độc lập của Fed đã bị tổn hại.

"Ông Trump đang kiểm soát câu chuyện của Fed. Điều đó có nghĩa là lãi suất sẽ giảm và giá vàng sẽ tăng cao hơn" - ông Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư của Zaye Capital Markets trả lời phỏng vấn Hãng tin vàng Kitco.

Theo ông Phillip Streible, kinh tế trưởng Quỹ Blue Line Futures, với đồng USD giảm và lãi suất được kỳ vọng cắt giảm trong tháng 9, giá vàng được dự báo chạm mức 3.500 USD/ounce (112 triệu đồng/lượng) trong thời gian tới.

Theo Gold Price, người mua vàng dài hạn đang có lợi nhuận tốt nhờ giá vàng hồi phục. Cụ thể, người mua vàng và nắm giữ trong vòng 1 tháng qua đang lãi đến 117 USD/ounce, tương đương 3,7 triệu đồng/lượng. Người mua vàng và nắm giữ trong vòng 6 tháng qua đang lãi đến 524 USD/ounce, tương đương 16,8 triệu đồng/lượng.