Giá vàng miếng SJC áp sát mốc 160 triệu đồng mỗi lượng 24/12/2025 09:31

Sáng 24-12, giá vàng trong nước tiếp tục bật lên mức cao kỷ lục mới. Theo đó, vàng miếng được Công ty SJC niêm yết ở mức 157,8 triệu đồng/lượng (mua) và 159,8 triệu đồng/lượng (bán), tăng thêm 800.000 đồng ở cả hai chiều so với cuối giờ chiều qua.

Thị trường biến động

Cùng chiều, giá vàng nhẫn 9999 được doanh nghiệp này điều chỉnh biên độ tăng tương đương, đưa giá giao dịch lên 153,4 - 156,4 triệu đồng/lượng. Đồng thời, đây tiếp tục là kỷ lục mới về giá của cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999.

Mặc dù mức độ tăng giá ngang nhau nhưng chênh lệch giữa giá mua bán tại đây vẫn neo khoảng cách 3 triệu đồng/lượng đối với vàng nhẫn trơn và 2 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng SJC.

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn 9999 tiếp tục xác lập kỷ lục mới. Ảnh: T.L

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hôm nay ở mức 4.521 USD/ounce, tăng thêm 38 USD/ounce so với cuối phiên gần nhất. Mức này tương đương khoảng 143,9 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỉ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế, phí. Với mức giá này, vàng miếng SJC đang đắt hơn vàng thế giới khoảng 15,9 triệu đồng/lượng, với vàng nhẫn 9999 khoảng cách này còn khoảng 12,5 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch thấp nhất giữa hai thị trường trong nhiều tháng trở lại đây.

Dù giá vàng thế giới liên tiếp xác lập những kỷ lục cao mới, ông Charlie Morris, Giám đốc đầu tư kiêm nhà sáng lập ByteTree, dự báo chu kỳ tăng giá của vàng vẫn còn dư địa kéo dài. Trong khi đó, Bitcoin, trí tuệ nhân tạo (AI) và nhóm cổ phiếu công nghệ có thể sẽ bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong năm 2026. Thậm chí, sự suy yếu của tiền điện tử có thể trở thành “bệ phóng” mới đối với bạc.

Dự báo từng bị coi là “điên rồ”, nay có vẻ khả thi

Cách đây 5 năm, trước khi chu kỳ tăng giá của vàng khởi động, ông Morris từng đưa ra dự báo gây nhiều tranh cãi rằng giá vàng có thể đạt 7.000 USD/ounce vào năm 2030. Ở thời điểm đó, dự báo này bị xem là “điên rồ”. Tuy nhiên, sau khi vàng đã tăng khoảng 2.500 USD/ounce trong vòng 5 năm trở lại đây, kịch bản dự đoán này ngày càng trở nên dễ hình dung hơn.

“Tôi không thường xuyên đưa ra dự báo, nhưng năm 2020 tôi đã nói điều đó. Và bây giờ, nó không còn quá ngớ ngẩn nữa”, ông Morris nói.

Theo ông, động lực tăng giá của vàng bắt nguồn từ thực tế đáng lo ngại là lạm phát kỳ vọng tại các nền kinh tế phương Tây đã dịch chuyển từ 2% lên quanh 4%, trong bối cảnh chính sách tiền tệ tiếp tục được nới lỏng để tài trợ cho thâm hụt ngân sách kéo dài.

Morris cho rằng thế giới mới chỉ chứng kiến lạm phát tiền tệ, còn lạm phát tiêu dùng dai dẳng vẫn chưa bùng phát hoàn toàn. Tuy nhiên, điều này chỉ là vấn đề thời gian. “Khi dòng tiền thực sự thấm vào nền kinh tế thực, lạm phát là điều không thể tránh khỏi”, ông nhấn mạnh.

Bạc: Câu chuyện còn “ấn tượng” hơn cả vàng

Áp dụng cùng một logic cho bạc, ông Morris đưa ra một kịch bản còn táo bạo hơn, ngay cả khi kim loại này đã tăng lên mức cao kỷ lục lịch sử.

“Nếu vàng lên 7.000 USD/ounce và tỉ lệ vàng/bạc quay về mức 40 (tức là 1 ounce vàng tương đương 40 ounce bạc) thì giá bạc hoàn toàn có thể đạt 175 USD/ounce”, ông nêu quan điểm.

Theo ông Morris, bạc đang ở trong một thị trường giá lên rõ ràng và sự thoái trào của tiền điện tử trong ngắn hạn có thể khiến dòng tiền đầu cơ quay trở lại kim loại quý này.

“Vàng là tài sản dự trữ của thế giới thực, còn Bitcoin là tài sản dự trữ của internet. Đó là lý do vì sao vàng gắn với lợi suất thực, trái phiếu, còn Bitcoin lại vận động cùng cổ phiếu công nghệ và hệ sinh thái internet”, ông lý giải.

Chuyên gia này cũng thẳng thắn bác bỏ kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương sẽ mua Bitcoin. “Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Vàng mới là tài sản dự trữ của các ngân hàng trung ương”, ông nói.

Dù lạc quan với bạc trong ngắn hạn, ông Morris vẫn đưa ra lời cảnh báo: Bạc không phải tài sản nắm giữ dài hạn. Vàng và Bitcoin là các tài sản trung lập toàn cầu. Còn bạc giống như khách du lịch, bạn không cần sở hữu nó, bạn chỉ cần nắm giữ trong ngắn hạn.