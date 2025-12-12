Giá bạc tăng mạnh và lời cảnh báo 'bỏng tay' 12/12/2025 15:03

(PLO)- Giá bạc liên tiếp lập đỉnh, vượt trội vàng và các kênh đầu tư an toàn khác, trong khi tỉ lệ vàng/bạc lao về vùng cảnh báo 62 - 65, phát đi tín hiệu thị trường kim loại quý đang bước vào giai đoạn “quá nhiệt”.

Chỉ trong một phiên sáng, Công ty Sacombank-SBJ đã có 8 lần điều chỉnh bảng giá bạc theo xu hướng tăng.

Tính đến 13 giờ ngày 12-12, giá bạc tại doanh nghiệp này được niêm yết ở mức 2.355.000 đồng/lượng (mua) và 2.412.000 đồng/lượng (bán). Mức này tăng 63.000 đồng/lượng ở chiều mua và tăng 66.000 đồng/lượng ở chiều bán; tương ứng tăng đến 1.760.000 đồng/kg bạc so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc lập kỷ lục cao nhất mọi thời đại

Tương tự, tại Phú Quý, giá bạc còn ghi nhận ở mức cao hơn. Doanh nghiệp này neo giá mua - bán bạc 999 ở mức 2.397.000 đồng/lượng (mua) và 2.471.000 đồng/lượng (bán), tương đương 65,9 triệu đồng/kg.

Đây đều là những vùng giá cao chưa từng có của bạc tại thị trường trong nước. Trên thị trường quốc tế, giá bạc tiếp tục giữ vững ở vùng cao kỷ lục, 63,66 USD/ounce.

"Trong vòng 8 tuần, khoản đầu tư bạc tại Sacombank - SBJ đã ghi nhận mức lợi nhuận tương đối ấn tượng. Thời điểm xuống tiền, giá bạc chỉ ở mức 2,14 triệu đồng/lượng, tương đương 57 triệu đồng/kg. Với mức giá doanh nghiệp thu mua hiện nay khoảng 63 triệu đồng/kg, biên lợi nhuận đạt gần 6 triệu đồng/kg, tương đương mức sinh lời khoảng 10% trong chưa đầy hai tháng", anh Hùng (ngụ phường 2, quận Tân Bình) cho biết.

Cũng theo anh Hùng, mức lợi suất này vượt trội so với kênh tiền gửi kỳ hạn 2 tháng. Hiện lãi suất tại nhóm Big 4 chỉ quanh 1,6%/năm và ngay cả ngân hàng tư nhân cũng chỉ đạt trần khoảng 4,75%/năm. Điều này cho thấy trong bối cảnh lãi suất thấp, các tài sản phòng thủ như bạc đang trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn về mặt hiệu quả vốn.

Thị trường kim loại quý đang bước vào một giai đoạn bùng nổ hiếm thấy khi bạc liên tiếp thiết lập đỉnh lịch sử, còn vàng tiến sát mức kỷ lục. Đà tăng này không chỉ phản ánh tín hiệu tích cực từ các mô hình kỹ thuật mà còn được củng cố bởi sự suy yếu kéo dài của đồng USD.

Giá bạc giữ vững ở vùng cao kỷ lục, trong khi giá vàng đang có xu hướng quay trở đỉnh gần nhất. Ảnh minh họa

Hợp đồng bạc tương lai tăng thêm 1,79 USD (2,89%) lên 63,99 USD/ounce, trước đó chạm mốc kỷ lục 64,72 USD/ounce. Động thái này xác nhận độ tin cậy của mô hình kỹ thuật và cho thấy dòng tiền mua vào vẫn duy trì mạnh mẽ.

Không chỉ bạc, vàng cũng đang thể hiện sức mạnh đáng kể. Hợp đồng vàng tháng 2 tăng 51,2 USD (1,2%) lên 4.309,5 USD/ounce. Đây là mức cao nhất kể từ cuối tháng 10, tiến sát đỉnh lịch sử 4.436 USD/ounce thiết lập hồi 20-10.

Cảnh báo nóng: Sóng kim loại quý có dấu hiệu “quá nhiệt"

Diễn biến đi lên đồng thời của cả vàng và bạc cho thấy các yếu tố thị trường mang tính hệ thống đang tác động mạnh. Động lực nền tảng đến từ sự suy yếu của đồng USD, khi chỉ số USD Index đã giảm ba tuần liên tiếp (lùi 1,95%) và có thể vượt mốc giảm 2% khi tuần giao dịch này kết thúc.

Đồng USD mất giá khiến các tài sản định giá bằng USD như vàng và bạc trở nên rẻ hơn, kích thích nhu cầu mua vào. Đồng thời, điều này củng cố vai trò kênh bảo toàn giá trị của kim loại quý trong bối cảnh niềm tin vào đồng bạc xanh suy yếu.

Một tín hiệu đáng chú ý khác đến từ tỉ lệ vàng/bạc (gold-silver ratio). Chỉ số này cho biết cần bao nhiêu ounce bạc để đổi lấy một ounce vàng. Tỉ lệ này đã giảm ba phiên liên tiếp xuống còn 67,33. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 5-2021, chứng tỏ giá bạc đang tăng nhanh hơn vàng.

Diễn biến này càng rõ nét khi tỉ lệ vàng/bạc được dự báo có thể thu hẹp nhanh về vùng 62-65 (cần 62-65 ounce bạc để đổi một ounce vàng). Con số này thấp hơn nhiều so với mức bình quân lịch sử quanh ngưỡng 80.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng tỉ lệ vàng/bạc giảm sâu là dấu hiệu thị trường kim loại quý đang bước vào pha “quá nhiệt”. Đối với nhà đầu tư, tỉ lệ vàng/bạc là công cụ quan trọng để xác định thời điểm cơ cấu vị thế hay chốt lời. Khi tỉ lệ lùi sâu về vùng 62-65, lợi nhuận đã đi trước rủi ro và cần gia tăng thận trọng.

Hiện tại, xu hướng tăng của vàng và bạc vẫn giữ được độ bền. Tuy nhiên, việc tỉ lệ vàng/bạc tiến gần các vùng cảnh báo cho thấy rủi ro điều chỉnh bắt đầu tăng tốc, nhà đầu tư cần quan sát sát sao chỉ báo này trong những phiên tới.