Giá bạc trong nước 'loạn nhịp' khi thế giới vượt mốc 61 USD/ounce 10/12/2025 09:01

(PLO)- Lần đầu tiên giá bạc thế giới bật lên trên 61 USD/ounce, kéo theo giá bạc tại thị trường trong nước cũng xác lập kỷ lục cao chưa từng có.

Ngày 10-12, giá bạc tại Phú Quý niêm yết ở mức 2.291.000 – 2.362.000 đồng/lượng, tăng tới 110.000 đồng/lượng so với hôm qua. Tính theo kg, hiện giá bạc tại doanh nghiệp này đã lên gần 63 triệu đồng/kg.

Trong khi đó, tại Sacombank-SBJ, bạc đang được bán với giá 59,36 triệu đồng/kg. Như vậy, cùng là bạc 999, song mỗi nơi lại bán với mức giá khác nhau, chênh lệch lên đến gần 4 triệu đồng mỗi kg.

Giá bạc trên thị trường quốc tế bất ngờ tăng vọt lên đỉnh mới trên 61 USD/ounce chủ yếu do nhu cầu đầu tư tăng vọt. Đây đều là những kỷ lục cao chưa từng có của bạc ở cả thị trường trong nước và quốc tế.

Giá bạc tại thị trường trong nước và quốc tế đồng loạt lập kỷ lục mới. Ảnh: Minh Hoàng

Song các chuyên gia kinh tế cảnh báo đà tăng nóng có thể kéo theo những biến động mạnh trong ngắn hạn khi các yếu tố thị trường quay trở lại bình thường.

Giá bạc đang trở thành tâm điểm thị trường kim loại quý khi tiếp tục bứt phá mạnh và vượt xa đà tăng của giá vàng. Giá bạc giao ngay đạt 61 USD/ounce, tăng hơn 4% trong ngày và hơn 100% từ đầu năm nay.

Trong báo cáo mới nhất, bà Suki Cooper, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Hàng hóa Toàn cầu của ngân hàng Standard Chartered, cho rằng: Đà tăng của bạc được hỗ trợ bởi nền tảng vững chắc. Tuy nhiên, việc một số động lực truyền thống đang quay lại trạng thái bình thường sẽ khiến giá khó tránh khỏi các nhịp điều chỉnh.

“Mặc dù chi phí thuê bạc vẫn cao, nhưng đã giảm đáng kể so với cú sốc hồi tháng 10. Nhu cầu từ Ấn Độ hạ nhiệt sau mùa lễ hội, trong khi lượng dự trữ tại London đã phục hồi. Chúng tôi kỳ vọng bạc sẽ sớm bước vào nhịp điều chỉnh”.

Từ cuối tháng 8, giá bạc leo thang nhờ loạt yếu tố như trục trặc chuỗi cung ứng, tiêu thụ công nghiệp tăng mạnh và dòng tiền đầu tư quay trở lại. Dù hiện nay, gián đoạn chuỗi cung ứng đã hạ nhiệt, bà Cooper lưu ý sự bất ổn trên thị trường vẫn hiện hữu.

Dữ liệu cho thấy lượng bạc dự trữ tại Hiệp hội Thị trường Vàng (LBMA) ở London đã tăng thêm 1.447 tấn từ đầu năm, trong khi dự trữ tại sàn Giao dịch hàng hóa (Comex) của New York cũng tăng 4.311 tấn. Tỉ lệ dự trữ giữa hai trung tâm này đã lên 1,91 và là mức cao nhất kể từ tháng 1, phản ánh nguồn cung bạc đang dịch chuyển mạnh về thị trường London.