Công an khám xét, bắt tạm giam giám đốc công ty vàng bạc Kim Chung 09/12/2025 20:32

Chiều 9-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với các đối tượng thuộc Công ty vàng bạc Kim Chung.

Trước đó, lực lượng công an đồng loạt kiểm tra Công ty vàng bạc Kim Chung (số 219 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, TP Thanh Hóa) và nhiều cơ sở kinh doanh vàng khác như Kim Liên, Lan Hương, Long Tơ… trên địa bàn TP Thanh Hóa và huyện Nông Cống.

Công an khám xét nơi ở của vợ chồng Nguyễn Hữu Bình, Lê Thị Thu Hương. Ảnh: L. QUỲNH

Khám xét tại Công ty Kim Chung, công an thu giữ nhiều miếng kim loại màu vàng, cùng hàng loạt tài liệu liên quan hoạt động kinh doanh. Kết luận giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định đây là vàng, đạt tỷ lệ trung bình 99,89%.

Cơ quan công xác định từ năm 2020 đến nay, ông Nguyễn Hữu Bình (SN 1954) giám đốc Công ty vàng bạc Kim Chung và bà Lê Thị Thu Hương (SN 1960 - vợ ông Bình) cùng những người có vai trò chủ doanh nghiệp đã chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua bán vàng.

Cơ quan CSĐT khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Thu Hương. Ảnh: L. QUỲNH

Việc lập nhiều tài khoản nhằm bỏ ngoài sổ sách phần lớn giao dịch, gây thiệt hại lớn cho ngân sách.

Theo thống kê, doanh thu 5 năm (2020–2025) của công ty lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp khoảng 10 triệu đồng tiền thuế.

Chỉ riêng một tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng mở tại BIDV trong hai tháng 11 và 12-2024 đã phát sinh giao dịch 163 tỷ đồng nhưng không kê khai, trốn thuế gần 500 triệu đồng.

Công an cũng xác định hành vi trốn thuế của Công ty vàng bạc Kim Chung có sự tham gia của nhiều thành viên trong gia đình ông Bình.

Công an tỉnh Thanh Hóa đọc quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thu Nga. Ảnh: L.QUỲNH

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bổ sung vụ án trốn thuế; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Nguyễn Hữu Bình, bà Lê Thị Thu Hương và Nguyễn Thu Nga về tội trốn thuế theo Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng điều tra để xử lý các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định.