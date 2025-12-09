Giá bạc hôm nay 9-12: Khan hiếm nguồn cung, dự báo bật tăng mạnh 09/12/2025 09:49

(PLO)- Khan hiếm nguồn cung bạc ngày càng rõ nét khi sản lượng khai thác sụt giảm, trong khi nhu cầu công nghiệp và đầu tư lại tăng vọt. Sự mất cân đối này đẩy giá bạc thế giới lẫn trong nước lên vùng biến động mới.

Sáng 9-12, giá bạc thế giới và trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm. Cụ thể, tại Sacombank-SBJ, giá bạc được giao dịch ở mức 2.145.000 đồng/lượng (mua) và 2.199.000 đồng/lượng (bán), giảm 3.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Tại Phú Quý, giá bạc giảm mạnh hơn, lên đến 17.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch xuống 2.185.000 đồng/lượng (mua) và 2.253.000 đồng/lượng (bán).

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay dao động quanh ngưỡng 58 USD/ounce, tương đương 1,85 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Bạc bước vào giai đoạn thiếu hụt nghiêm trọng

Nhìn chung, giá bạc ở cả thị trường nội và ngoại đang duy trì ở vùng đỉnh trong bối cảnh nguồn cung thiếu hụt trầm trọng.

Bà Maria Smirnova, chuyên gia đầu tư, nhận định cuộc khủng hoảng nguồn cung bóp nghẹt thị trường bạc trong cả năm 2025 và hiện vẫn chưa được giải quyết. Trong khi đó, dòng vốn đầu tư đổ vào càng làm trầm trọng tình trạng thiếu hụt bạc thỏi tại những thị trường cần nó nhất.

Tiềm năng của giá bạc trên thị trường quốc tế vẫn rất cao, do nguồn cung bạc ngày càng khan hiếm. Ảnh minh họa

Bà Smirnova cho biết đà tăng của bạc thực chất đã tích lũy từ lâu nhưng điểm bùng nổ thực sự đến đầu tháng 6 năm nay, khi giá kim loại này vượt ngưỡng 35 USD/ounce. Thị trường bạc đã rơi vào thâm hụt cung cầu kéo dài suốt 7 năm qua.

Trong 10 năm qua, sản lượng bạc khai thác đã giảm tới 80 triệu ounce, trong khi tổng nguồn cung toàn cầu lại lên khoảng 1 tỉ ounce. Điều này cho thấy suốt cả thập kỷ, thị trường hầu như không tìm được mỏ bạc mới nào để bù đắp.

Trong khi đó, nhu cầu bạc cho sản xuất điện tử, tấm pin mặt trời, xe điện, trung tâm dữ liệu và AI tăng vọt. Khi mọi lĩnh vực đều cần điện và vi mạch, nhu cầu bạc leo thang là tất yếu nhưng nguồn cung lại không theo kịp.

Theo bà Smirnova, yếu tố kích hoạt đợt tăng giá mới của bạc chủ yếu đến từ kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất và tái khởi động chương trình nới lỏng định lượng (QE). Là kim loại mang tính tiền tệ, bạc thường đi cùng chiều với giá vàng khi lãi suất giảm, đồng USD yếu đi.

Đà lao dốc của Bitcoin và nhiều tài sản số cũng kéo dòng tiền quay lại kim loại quý. Quy mô thị trường bạc khá nhỏ, chỉ khoảng 60 tỉ USD/năm ở mức giá hiện tại, nên chỉ một lực mua vừa phải cũng đủ để đẩy giá vọt lên.

Một mỏ mới cần… 10 năm để 'chào đời'

Chuyên gia cho biết "điểm nghẽn" nguồn bạc đang dịch chuyển từ London sang Thượng Hải. Dù Mỹ và Anh được biết đến là trung tâm đầu tư, nhưng Trung Quốc mới là nơi tiêu thụ thực sự. Riêng ngành năng lượng mặt trời tại quốc gia này đã tiêu thụ hơn 200 triệu ounce, chiếm khoảng 20% nguồn cung bạc toàn cầu. Vì vậy, nếu Trung Quốc cạn tồn kho sẽ là tín hiệu đáng chú ý.

Theo Bloomberg, các quỹ ETF phương Tây đã hút hơn 100 triệu ounce bạc từ đầu năm, tương đương sản lượng khai thác trong nhiều năm của một mỏ lớn. Một mỏ bạc quy mô lớn cũng chỉ khai thác được từ 10-20 triệu ounce bạc, trong khi thị trường đã "ngốn" tới 80 triệu ounce trong một thập kỷ qua.

Việc bù đắp nguồn cung thiếu hụt không hề đơn giản. Nhiều năm qua, giá bạc duy trì ở mức thấp khiến các công ty khai thác chuyển trọng tâm sang vàng. Giờ đây, khi giá bạc tăng mạnh, các công ty rơi vào cuộc chạy đua mua lại mỏ bạc nhưng những mỏ tiềm năng, quy mô lớn gần như không còn.

Chưa kể, lộ trình để xây dựng mỏ khai thác bạc mới phải trải qua nhiều khâu từ xin giấy phép, đầu tư, triển khai và kéo dài từ 5-10 năm. Điều này đồng nghĩa thị trường không thể có nguồn cung nhanh chóng.

Nhận định về tương lai, nhiều chuyên gia tỏ ra lạc quan. Có ý kiến cho rằng giá bạc sẽ lên 60 USD/ounce, rồi đạt đỉnh tiếp theo là 63 USD/ounce. Trong khi đó, nhà phân tích kỹ thuật Michael Oliver đưa ra kịch bản mạnh hơn khi dự báo giá bạc có thể bật lên 100-200 USD/ounce trong vài quý tới.