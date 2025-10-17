Công an vào cuộc vụ cắt ghép phát ngôn của Chủ tịch tỉnh Quảng Trị 17/10/2025 19:51

(PLO)- Một số trang mạng xã hội cắt ghép phát ngôn của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị với nội dung không đúng sự thật.

Ngày 17-10, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị chức năng đang làm rõ một số trang mạng xã hội cắt ghép phát ngôn của ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, thời gian qua, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện video, thông tin liên quan đến hoạt động kiểm tra thực tế các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh của ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong vào ngày 10-10.

Tuy nhiên, một số trang mạng đã cắt ghép phát ngôn, trích dẫn không đầy đủ, làm sai lệch ngữ cảnh phát ngôn của Chủ tịch UBND tỉnh, gắn với những nội dung như “Vì 1,5 tỉ mà tỉnh cũ không bố trí, bây giờ đề nghị tỉnh mới bố trí”, “Những tồn đọng ở Quảng Trị cũ – giờ phải để Quảng Trị mới giải quyết”…

Những thông tin trên không phản ánh đúng bản chất sự việc, dễ gây hiểu nhầm, làm sai lệch mục tiêu chỉ đạo và có nguy cơ tạo tâm lý chia rẽ, mất đoàn kết giữa cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Trên thực tế, trong quá trình kiểm tra hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm.

Đối với những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn chưa được tháo gỡ, các cấp ngành, chính quyền địa phương cần phải kịp thời báo cáo, đề xuất ngay để lãnh đạo UBND tỉnh giải quyết, không thể vì vướng mắc liên quan mà ảnh hưởng đến tiến độ dự án, hoàn toàn không có nội dung liên quan để tỉnh cũ, tỉnh mới như các trang mạng đang chia sẻ.

Cơ quan chức năng đang xác minh, xử lý các trang lợi dụng đăng tải những nội dung trích dẫn không đúng sự việc. Cơ quan chức năng đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không chia sẻ, bình luận hoặc lan truyền nội dung trên.