Bị Chủ tịch UBND tỉnh phê bình, 12 xã, phường ở Quảng Trị đã mở tài khoản giao dịch 16/10/2025 15:16

(PLO)- Chủ tịch tỉnh Quảng Trị đã phê bình 12 xã phường do chậm trễ mở tài khoản giao dịch tại Kho bạc nhà nước dẫn đến chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công.

Ngày 16-10, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Xuân Đạt, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị cho biết, 12 xã phường còn lại trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc mở tài khoản giao dịch tại Kho bạc Nhà nước ngay sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong phê bình chậm trễ.

Ông Nguyễn Xuân Đạt cũng cho biết, tính đến ngày 9-10, có 12 xã phường chưa thực hiện mở tài khoản giao dịch tại Kho bạc Nhà nước để thực hiện thanh toán chi đầu tư. Việc này ảnh hưởng trực tiếp đến việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Ngay sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản phê bình 12 xã phường chậm trễ, đến nay những xã phường này đã thực hiện xong việc mở tài khoản giao dịch.

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị làm việc tại các xã, phường. Ảnh: MH.

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị cũng thông tin, do hệ thống dữ liệu có nhiều bất cập nên nhiều thông tin đã gửi nhưng trên máy của điểm nhận thì chưa nhận được dẫn đến một số khó khăn.

Giải thích về sự chậm trễ nên bị Chủ tịch UBND tỉnh phê bình, Đại diện UBND xã Vĩnh Định cho biết đã hoàn thành mở tài khoản giao dịch tại Kho bạc Nhà nước và có thể thanh toán khối lượng công việc.

UBND xã Vĩnh Định cũng thông tin thêm, quá trình mở tài khoản cũng như nhập hồ sơ dữ liệu lên hệ thống có lúc còn bị gặp khó khăn do hệ thống bị lỗi.

Ông Nguyễn Đức Phong, Chủ tịch UBND xã Hải Lăng cũng xác nhận đã hoàn thành mở tài khoản giao dịch ngay sau khi bị Chủ tịch UBND tỉnh phê bình. Ông cũng cho hay hệ thống dữ liệu khi thực hiện thực tế có trục trặc và hiện tại Sở Khoa học và Công nghệ đã báo cáo UBND tỉnh để khắc phục.