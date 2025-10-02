Quảng Trị khởi công 3 dự án khu đô thị hỗn hợp hơn 38.000 tỉ đồng 02/10/2025 13:52

(PLO)- 3 dự án khu đô thị tại tỉnh Quảng Trị có quy mô gần 780ha với tổng mức đầu tư hơn 38.000 tỉ đồng.

Ngày 2-10, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group tổ chức Lễ khởi động ba dự án khu đô thị hỗn hợp với tổng diện tích gần 780ha có tổng mức đầu tư hơn 38.000 tỉ đồng.

Quảng Trị khởi động ba dự án khu đô thị hỗn hợp hơn 38.000 tỉ đồng. Ảnh: BẢO THIÊN

Cụ thể, ba dự án gồm: Khu đô thị hỗn hợp ven biển Nhật Lệ quy mô hơn 276ha, mức đầu tư hơn 12.500 tỉ đồng, thuộc xã Nam Trạch và phường Đồng Thuận.

Khu đô thị hỗn hợp trung tâm Đồng Hới quy mô hơn 212ha, mức đầu tư hơn 11.900 tỉ đồng thuộc hai phường Đồng Thuận và Đồng Hới.

Khu đô thị hỗn hợp phía Tây sông Lệ Kỳ được triển khai trên quy mô hơn 291ha, mức đầu tư gần 13.900 tỉ đồng thuộc phường Đồng Hới và xã Quảng Ninh.

Bản đồ ba dự án khu đô thị hỗn hợp với quy mô gần 780ha với tổng mức đầu tư hơn 38.000 tỉ đồng. Ảnh: BẢO THIÊN

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong, đây là những công trình có ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030, dự kiến diễn ra vào ngày 4 và 5-10 tới đây.

Việc phối hợp tổ chức lễ khởi động ba dự án là minh chứng cho quyết tâm thu hút đầu tư, kiến tạo những dự án tầm cỡ để từng bước nâng tầm du lịch, đô thị, làm cho Quảng Trị không chỉ là dải đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống văn hóa, thiên nhiên đa dạng và nhiều bản sắc, mà còn là nơi đáng đến, đáng sống, văn minh, hiện đại.

“Về định hướng, ba dự án sẽ kiến tạo hệ thống hạ tầng du lịch, dịch vụ, đô thị bài bản để phát huy cùng lúc tài nguyên “di sản văn hóa thiên nhiên” và “di sản văn hóa lịch sử” của địa phương. Tỉnh Quảng Trị xác định đây là những dự án trọng điểm, mang ý nghĩa chiến lược để nâng cấp hạ tầng đô thị, tác động tích cực đến đời sống, kinh tế, xã hội cũng như tạo tiền đề để phát triển du lịch Quảng Trị lên đẳng cấp cao hơn”, ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho hay.

Ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trao giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư. Ảnh: BẢO THIÊN

Về vị trí, cả ba dự án đều tọa lạc tại những khu vực trung tâm, là tâm điểm của các tọa độ giao thông, tọa độ du lịch cận biển, kề sông, trung tâm đô thị và trung tâm của “tam giác du lịch” gồm, Phong Nha - Kẻ Bàng, Vũng Chùa - Đảo Yến và Nhật Lệ - Bảo Ninh.

Cả ba dự án được phát triển bám theo các tuyến đường huyết mạch là quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh.