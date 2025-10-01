Khởi công mở rộng cao tốc Yên Bái - Lào Cai lên 4 làn xe 01/10/2025 12:21

(PLO)- Dự án mở rộng cao tốc Yên Bái - Lào Cai dài hơn 121 km, tổng vốn 7.668 tỉ đồng, hoàn thành trong năm 2026.

Sáng 1-10, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tổ chức lễ khởi công dự án mở rộng cao tốc Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến Nội Bài - Lào Cai.

Ông Trương Việt Đông, Chủ tịch Hội đồng thành viên VEC, cho biết việc triển khai dự án sẽ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hiện thực hóa khát vọng vươn lên của các địa phương miền núi phía Bắc.

Dự án có chiều dài 121,33 km, từ Km123+080 (IC13) đến Km244+155 (IC18), nâng cấp từ 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng mặt đường 24 m, có dải phân cách. Tổng mức đầu tư 7.668 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước 3.000 tỉ đồng, phần còn lại 4.668 tỉ đồng do VEC huy động.

Chủ tịch Hội đồng thành viên VEC phát biểu trong lễ khởi công sáng nay. Ảnh: V.LONG

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai hiện dài 245 km, đi qua Hà Nội, Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai. Sau gần 10 năm khai thác, lưu lượng phương tiện tăng nhanh, đặc biệt trên đoạn Yên Bái - Lào Cai chỉ có 2 làn xe, không có dải phân cách, thường xuyên quá tải. Việc mở rộng được đánh giá là cấp thiết để đồng bộ với đoạn Nội Bài - Yên Bái đã hoàn thiện 4 làn.

Theo kế hoạch, dự án cơ bản hoàn thành trong năm 2026. Khi đưa vào khai thác, tuyến sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại, tăng năng lực thông hành, bảo đảm an toàn giao thông, kết nối thông suốt các trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực phía Bắc.

“Chúng tôi cam kết phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và đơn vị thi công để dự án triển khai đúng tiến độ, khai thác đồng bộ toàn tuyến theo kế hoạch của Chính phủ” - ông Đông nhấn mạnh.

Các đại biểu nhấn nút khởi công dự án. Ảnh: V.LONG

Phát biểu tại lễ khởi công, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung khẳng định đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với khu vực Tây Bắc và tăng cường kết nối quốc tế trong hành lang kinh tế Côn Minh - Hải Phòng.

Ông cho rằng việc mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai là yêu cầu cấp bách nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng lớn, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu 5.000 km đường cao tốc đến năm 2030.

Về phía địa phương, ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, đề nghị các xã, phường tập trung tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa của dự án, tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng. Ông Tuấn khẳng định địa phương sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư và nhà thầu thi công hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Hướng tuyến mở rộng cao tốc. Ảnh: V.LONG

Trong hạng mục kỹ thuật, VEC sẽ mở rộng 43/47 cầu hiện hữu và nghiên cứu xây dựng thêm một ống hầm bên trái tại Km 186, quy mô 3 làn theo hướng Lào Cai - Nội Bài, chiều dài khoảng 530 m.

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai là một phần của tuyến Xuyên Á, kết nối với cao tốc Côn Minh - Hà Khẩu (Trung Quốc). Đây được xem là hợp phần quan trọng trong hành lang kinh tế Côn Minh - Hà Nội - Hải Phòng, góp phần thúc đẩy giao thương khu vực. Thực tế từ khi đưa vào khai thác năm 2014, tuyến đã rút ngắn thời gian đi từ Hà Nội đến cửa khẩu quốc tế Lào Cai còn 3,5 giờ, thay vì 7 giờ trước đây.

Việc mở rộng cao tốc Yên Bái - Lào Cai không chỉ giải quyết tình trạng quá tải mà còn tạo thêm động lực phát triển kinh tế, du lịch cho các tỉnh Tây Bắc, đồng thời giảm áp lực cho Quốc lộ 70 và quốc lộ 32C, nâng cao năng lực kết nối vùng và liên vùng.