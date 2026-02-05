Thông báo mới về phương án tổ chức giao thông tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên 05/02/2026 10:25

(PLO)- Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh vừa có thông báo về phương án tổ chức giao thông tạm thời tại dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên.

Ngày 5-2, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết vừa có thông báo về việc tiếp tục triển khai phương án tổ chức giao thông tạm thời tại dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên nhằm đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết và lễ hội đầu xuân 2026.

Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên đang được nâng cấp mở rộng.

Theo đó, trên cơ sở ý kiến của các đơn vị liên quan, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh thông báo cấm các loại xe thô sơ, xe mô tô, xe gắn máy, xe khách từ 9 chỗ ngồi trở lên và xe tải từ 5 tấn trở lên lưu thông trên tuyến La Sơn - Hòa Liên.

Đối với các loại phương tiện còn lại, đơn vị quản lý chỉ cho phép lưu thông trong khung giờ từ 5 giờ đến 16 giờ hằng ngày với tốc độ tối đa không quá 50 km/h. Thời gian thực hiện phương án này bắt đầu từ ngày 7-2 đến hết ngày 31-3-2026.

Trong thời gian phân luồng, các loại phương tiện thuộc diện bị cấm lưu thông qua cao tốc sẽ di chuyển theo lộ trình thay thế. Cụ thể, xe đi theo hướng Bắc - Nam và ngược lại sẽ di chuyển qua Quốc lộ 1; các phương tiện đi vào xã Khe Tre và ngược lại sẽ lưu thông theo tuyến ĐT14B.

Ban quản lý đề nghị Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng và TP Huế tiếp tục chỉ đạo lực lượng phối hợp hướng dẫn, nhắc nhở người điều khiển phương tiện không lưu thông vào các đoạn tuyến đang hạn chế để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.