Tối mai, cơn bão Fengshen vào Biển Đông, miền Bắc đón gió mùa đông bắc đợt đầu 18/10/2025 09:04

(PLO)- Dự báo tối 19-10, cơn bão Fengshen đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 năm 2025.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, sáng sớm nay, 18-10, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là cơn bão Fengshen.

Dự báo tối mai, cơn bão Fengshen vào Biển Đông

Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 126,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo về hướng di chuyển và vùng ảnh hưởng của cơn bão Fengshen.

Trao đổi với PLO, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo khoảng chiều và đêm 19-10, cơn bão Fengshen sẽ di chuyển vào khu vực vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 năm 2025.

Sau đó, bão đi nhanh với tốc độ 20-25km/h, có hướng di chuyển về phía đất liền Trung Bộ. Cường độ mạnh nhất khi vào Biển Đông đạt cấp 11, giật cấp 13.

"Khả năng bão khi di chuyển tới khu vực biển đặc khu Hoàng Sa tương tác với không khí lạnh sẽ suy yếu", ông Khiêm nhận định.

Do ảnh hưởng của cơn bão Fengshen, từ ngày mai, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2,5-5,0m. Biển động rất mạnh.

Cảnh báo, trong khoảng ngày 20 đến 22-10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Tàu bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Miền Bắc đón đợt gió mùa đông bắc đầu tiên

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn cũng cho biết, từ ngày 19-10, các tỉnh Bắc Bộ nhiều khả năng sẽ đón đợt gió mùa đông bắc đầu tiên trong mùa đông 2025-2026.

Cụ thể, khoảng gần sáng 19-10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ. Từ ngày 20 đến 22-10, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Ở khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Từ chiều tối và đêm 19-10, Bắc Bộ trời chuyển mát; từ đêm 20-10, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 19–21°C; vùng núi và trung du 17–19°C; vùng núi cao có nơi dưới 16°C.

Khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ đêm 19-10 trời chuyển mát; từ đêm 20-10, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19–21°C.

So với mọi năm, năm nay không khí lạnh đến sớm hơn, từ cuối tháng 10 đã hoạt động mạnh. Không khí lạnh kết hợp bão, lo ngại có thể gây mưa cực đoan ở khu vực miền Trung.