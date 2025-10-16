Cảnh báo mưa lớn từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, riêng Huế có nơi mưa rất lớn 16/10/2025 14:15

(PLO)- Dự báo từ trưa nay đến trưa 18-10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa lớn với lượng mưa phổ biến 70-150mm.

Trưa nay, 16-10, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 15-10 đến 10 giờ ngày 16-10 cục bộ có nơi trên 200mm như: trạm đập thủy điện La Tó (Quảng Trị) 200.8mm, trạm vườn Quốc gia Bạch Mã (Tp. Huế) 398mm, trạm Quế Thuận (Đà Nẵng) 209.4mm,...

Nguyên nhân của đợt mưa này là do không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió động, kết hợp địa hình nên mưa cục bộ lớn.

Dự báo từ nay đến trưa 18-10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa lớn với lượng mưa phổ biến 70-150mm, riêng khu vực TP Huế cục bộ có nơi mưa rất lớn trên 500mm. Ảnh minh hoạ: Đặng Trung

Dự báo từ trưa nay đến trưa 18-10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm, riêng khu vực TP. Huế cục bộ có nơi trên 500mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Cụ thể, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ trưa nay đến trưa 18-10, có mưa to với tổng lượng mưa từ 70-150mm, cục bộ có nơi trên 350mm; riêng khu vực TP. Huế cục bộ có nơi trên 500mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ trưa 18-10 đến trưa 19-10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Đợt mưa lớn này còn có khả năng kéo dài. Cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.