Vụ thịt bò giả ở Hà Nội: Công ty Hida không có hồ sơ nhập khẩu thịt 15/10/2025 18:12

(PLO)- Cục Chăn nuôi và Thú y khẳng định Công ty Hida không có tên trong hệ thống đăng ký kiểm dịch nhập khẩu thịt.

Liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán thịt bò giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hida (xã Hoài Đức, TP Hà Nội), chiều 15-10, trao đổi với PLO, đại diện Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ NN&MT) cho biết: Qua kiểm tra hệ thống quản lý kiểm dịch động vật nhập khẩu, không ghi nhận bất kỳ hồ sơ đăng ký nhập khẩu nào do công ty này đứng tên.

“Để nhập khẩu thịt trâu, thịt bò hay sản phẩm động vật vào Việt Nam, doanh nghiệp phải làm hồ sơ đăng ký kiểm dịch theo đúng quy định. Riêng công ty mà phóng viên hỏi, chúng tôi đã kiểm tra hệ thống và không thấy có bất cứ hồ sơ nào đứng tên họ. Có thể họ mua ở chỗ khác, việc đó bên tôi không nắm được, nhưng để nói là họ trực tiếp nhập khẩu thì bên tôi không thấy có”, đại diện Cục Chăn nuôi và Thú y thông tin.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: CQCN

Trước đó, ngày 14-10, Đại tá Chu An Thanh - Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội - cho biết qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một ổ nhóm có dấu hiệu sản xuất, buôn bán thịt bò giả nên phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra nhà máy của Công ty Hida.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang nhân viên đang bơm tinh chất “biến hóa” thịt trâu giả thành thịt bò mang nhãn hiệu Hidasan.

Quá trình điều tra xác định, lợi dụng nhu cầu tiêu dùng của người dân thích sử dụng thịt bò Nhật WAGYU, có vân mỡ nên Trần Hoàng Phước (Giám đốc Công ty SK FOODS VIET NAM) liên hệ Công ty Hida (do Nguyễn Thị Phương Thảo làm Tổng Giám đốc) để đặt sản xuất thịt bò giả.

Thảo mua thịt trâu (loại kém chất lượng, nhập khẩu từ Ấn Độ) với giá 120.000 đồng/kg, sau đó bơm phụ phẩm tạo vân, đóng gói sản phẩm ghi trên bao bì, nhãn mác là thịt bò để bán ra thị trường với giá từ 400.000 - 600.000 đồng/kg.

Theo kết quả xác minh sơ bộ, từ tháng 5-2024 đến khi bị phát hiện bắt giữ, các đối tượng đã cấu kết sản xuất 14 tấn thịt trâu giả thịt bò và tiêu thụ trên địa bàn TP Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và TP.HCM.

Khu vực trụ sở Công ty cổ phần Thực phẩm Hida tại thôn Dền, xã Hoài Đức. Ảnh: NGUYỄN HINH

Quá trình khám xét tại các điểm đã thu giữ 65 tấn thịt trâu và thịt bò giả và toàn bộ máy móc phục vụ cho việc chế biến và sản xuất hàng giả. Ngoài ra, còn thu giữ 17 tấn bột tinh chất dùng để bơm vào thịt trâu tạo vân mỡ, hình thức giống thịt bò WAGYU nhập khẩu.

Tiến hành giám định tại Viện kiểm nghiệm quốc gia, kết luận 24/29 mẫu thịt bò thu giữ của Công ty Hida có ADN là thịt trâu. Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra đang tiến hành giám định số bột tinh chất trên để xác định có độc tố gây hại cho sức khỏe hay không?

Ngày 6-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm và khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm quy định tại điều 193 Bộ luật Hình sự.