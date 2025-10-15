Cận cảnh quá trình sản xuất thịt bò giả tại Công ty thực phẩm Hida

Ngày 15-10, trao đổi với PLO, đại diện Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhận được đề xuất phối hợp của lực lượng công an về nghi vấn sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hida (thôn Dền, xã Hoài Đức, TP Hà Nội), đơn vị đã tham gia kiểm tra đột xuất cùng lực lượng Công an.
Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang nhân viên của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hida đang bơm tinh chất “biến hóa” thịt trâu thành thịt bò mang nhãn hiệu Hidasan.
Đại diện Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cũng cho biết, thời điểm kiểm tra, các nhân viên của công ty vẫn đang miệt mài thực hiện công việc, biến thịt trâu kém chất lượng thành thịt bò chất lượng cao.
"Đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, không chỉ vi phạm quy định về an toàn thực phẩm mà còn tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng. Hành vi “phù phép” thịt trâu thành thịt bò không chỉ lừa dối khách hàng, làm mất niềm tin vào sản phẩm trong nước mà còn ảnh hưởng xấu đến uy tín của các doanh nghiệp làm ăn chân chính", đại diện Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội thông tin.
Ghi nhận tại khu vực đặt trụ sở Công ty Cổ phẩn Thực phẩm Hida (thôn Dền, xã Hoài Đức) chiều 15-10 cho thấy, rất ít người qua lại, các hoạt động gần như không diễn ra. Việc ra vào công ty được kiểm soát chặt chẽ. Một người dân trong khu vực cho biết, mới nghe tin qua báo chí, chưa từng mua thịt bò của công ty Hida.
Đáng chú ý, cách đây khoảng 2 tháng, Công ty Cổ phần Thực phẩm Hida đã được vinh danh là "thương hiệu uy tín quốc gia".
Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
Một số hình ảnh lực lượng chức năng kiểm tra tại công ty:
Cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Phương Thảo (Tổng Giám đốc Công ty Hida) đã cấu kết với Trần Hoàng Phước (Giám đốc Công ty SK Foods Việt Nam) để sản xuất thịt bò giả.
Thảo mua thịt trâu kém chất lượng nhập từ Ấn Độ với giá khoảng 120.000 đồng/kg, sau đó bơm tinh chất tạo vân mỡ, đóng gói và gắn nhãn mác là thịt bò Wagyu cao cấp, bán ra thị trường với giá 400.000–600.000 đồng/kg.
Từ tháng 5-2024 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã sản xuất và tiêu thụ khoảng 14 tấn thịt trâu giả thịt bò tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và TP.HCM.