Cận cảnh quá trình sản xuất thịt bò giả tại Công ty thực phẩm Hida 15/10/2025 16:58

Ngày 15-10, trao đổi với PLO, đại diện Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhận được đề xuất phối hợp của lực lượng công an về nghi vấn sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hida (thôn Dền, xã Hoài Đức, TP Hà Nội), đơn vị đã tham gia kiểm tra đột xuất cùng lực lượng Công an.

Video: Tận mắt thấy quá trình sản xuất thịt bò giả (Lực lượng chức năng cung cấp).



Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang nhân viên của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hida đang bơm tinh chất “biến hóa” thịt trâu thành thịt bò mang nhãn hiệu Hidasan.

Đại diện Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cũng cho biết, thời điểm kiểm tra, các nhân viên của công ty vẫn đang miệt mài thực hiện công việc, biến thịt trâu kém chất lượng thành thịt bò chất lượng cao.

"Đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, không chỉ vi phạm quy định về an toàn thực phẩm mà còn tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng. Hành vi “phù phép” thịt trâu thành thịt bò không chỉ lừa dối khách hàng, làm mất niềm tin vào sản phẩm trong nước mà còn ảnh hưởng xấu đến uy tín của các doanh nghiệp làm ăn chân chính", đại diện Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội thông tin.

Khu vực trụ sở Công ty cổ phần Thực phẩm Hida tại thôn Dền, xã Hoài Đức. Ảnh: NGUYỄN HINH

Ghi nhận tại khu vực đặt trụ sở Công ty Cổ phẩn Thực phẩm Hida (thôn Dền, xã Hoài Đức) chiều 15-10 cho thấy, rất ít người qua lại, các hoạt động gần như không diễn ra. Việc ra vào công ty được kiểm soát chặt chẽ. Một người dân trong khu vực cho biết, mới nghe tin qua báo chí, chưa từng mua thịt bò của công ty Hida.

Đáng chú ý, cách đây khoảng 2 tháng, Công ty Cổ phần Thực phẩm Hida đã được vinh danh là "thương hiệu uy tín quốc gia".

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Một số hình ảnh lực lượng chức năng kiểm tra tại công ty: