Bơm vân mỡ, phù phép thịt trâu Ấn Độ thành thịt bò Nhật Wagyu 14/10/2025 17:48

(PLO)- Từ tháng 5-2024 đến khi bị phát hiện, một nhóm đã sản xuất và tiêu thụ khoảng 14 tấn thịt trâu giả thịt bò Nhật Wagyu tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và TP.HCM.

Chiều 14-10, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình trong lĩnh vực kinh tế, môi trường mà lực lượng công an vừa điều tra, khám phá.

Đáng chú ý, vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm xảy ra tại Công ty Cổ phần thực phẩm Hida (xã Hoài Đức, TP Hà Nội).

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó giám đốc Công an Hà Nội chủ trì Hội nghị thông tin về các vụ án.

Tại hội nghị, Công an TP Hà Nội cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam bốn đối tượng trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm xảy ra tại Công ty Cổ phần thực phẩm Hida (xã Hoài Đức, TP Hà Nội).

Đại tá Chu An Thanh- Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội, cho biết qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một ổ nhóm có dấu hiệu sản xuất, buôn bán thịt bò giả.

Các bị can trong vụ án.

Ngày 19-9, Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Quản lý thị trường kiểm tra nhà máy của Công ty Hida. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang nhân viên đang bơm tinh chất “biến hóa” thịt trâu thành thịt bò mang nhãn hiệu Hidasan.

Cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Phương Thảo (Tổng Giám đốc Công ty Hida) đã cấu kết với Trần Hoàng Phước (Giám đốc Công ty SK Foods Việt Nam) để sản xuất thịt bò giả.

Thảo mua thịt trâu kém chất lượng nhập từ Ấn Độ với giá khoảng 120.000 đồng/kg, sau đó bơm tinh chất tạo vân mỡ, đóng gói và gắn nhãn mác là thịt bò Wagyu cao cấp, bán ra thị trường với giá 400.000–600.000 đồng/kg.

Đại tá Chu An Thanh- Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội cung cấp thông tin các vụ án.

Từ tháng 5-2024 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã sản xuất và tiêu thụ khoảng 14 tấn thịt trâu giả thịt bò tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và TP.HCM.

Khám xét tại các điểm liên quan, công an thu giữ 65 tấn thịt trâu và thịt bò giả, cùng 17 tấn tinh chất tạo vân, toàn bộ máy móc, thiết bị chế biến và sản xuất hàng giả.

Tang vật công an thu giữ.

Kết quả giám định tại Viện Kiểm nghiệm quốc gia cho thấy 24/29 mẫu thịt bò thu giữ tại Công ty Hida có ADN là thịt trâu. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục giám định số tinh chất tạo vân để xác định mức độ độc hại với sức khỏe người tiêu dùng.

Ngày 6-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam bốn bị can về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm theo Điều 193 BLHS.