Chiều nay, Công an Hà Nội thông tin về vụ án liên quan 'Shark Bình' 14/10/2025 13:00

(PLO)- Vụ án liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình, thường gọi là “Shark Bình”; cùng vụ án sản xuất, kinh doanh hàng giả là nước Lavie trên địa bàn TP Hà Nội... sẽ được công an thông tin đến báo chí.

Chiều 14-10, Công an TP Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình do Công an Thành phố điều tra, khám phá trong thời gian qua liên quan đến lĩnh vực kinh tế, môi trường.

Cụ thể, vụ án liên quan đến các dấu hiệu vi phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Nexttech (do ông Nguyễn Hòa Bình, thường gọi là “Shark Bình” là Chủ tịch HĐQT) và một số công ty liên quan; vụ án có dấu hiệu hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả là bình chữa cháy xảy ra tại TP Hà Nội và một số địa phương; vụ án sản xuất, kinh doanh hàng giả một thương hiệu nước uống đóng chai trên địa bàn TP Hà Nội; vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội và một số địa phương.

Trước đó, từ tối 6-10 và ngày 7-10, nhiều cán bộ công an và cảnh sát cơ động đã xuất hiện tại tòa nhà số 18 Tam Trinh (nơi đặt trụ sở của Tập đoàn NextTech), phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Lực lượng chức năng làm việc từ đêm đến rạng sáng mới rời trụ sở của Tập đoàn NextTech.

Công an có mặt tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Nexttech

Tại buổi họp báo chiều 6-10 do Bộ Công an tổ chức, Đại tá Nguyễn Đức Long – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết cơ quan chức năng đã tiếp nhận và xử lý các đơn tố giác liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình và dự án tiền ảo AntEx.

Ông Nguyễn Hòa Bình (44 tuổi, trú Hà Nội) giữ chức Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group. Theo giới thiệu, NextTech là một tập hợp hơn 20 công ty công nghệ khởi nghiệp tại Việt Nam từ năm 2001, tiền thân là Công ty CP Giải pháp Phần mềm Hòa Bình (PeaceSoft).

NextTech hoạt động trong nhiều lĩnh vực “điện tử hóa cuộc sống” như thương mại điện tử, mua bán xuyên biên giới, cổng thanh toán, ví điện tử, thanh toán di động, hậu cần – kho vận, chuyển phát hàng hóa, đào tạo công nghệ... với nhiều đơn vị thành viên lớn nhất Việt Nam hoặc tiên phong trong khu vực Đông Nam Á.