Công an có mặt tại trụ sở công ty của Shark Bình

(PLO)- Chiều nay, công an có mặt và làm nhiệm vụ tại nơi đặt trụ sở công ty của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình).

Chiều 7-10, công an tiếp tục đến làm việc tại tầng 3 tòa nhà số 18 Tam Trinh (Hà Nội) – nơi đặt trụ sở của Tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (thường được biết đến là Shark Bình) sáng lập.

Ngoài lực lượng công an, một số nhân viên cũng có mặt tại trụ sở công ty này. Ghi nhận của phóng viên, đến 16 giờ chiều 7-10, lực lượng công an vẫn đang tiếp tục làm việc tại trụ sở công ty.

Hiện cán bộ công an đang tiếp tục làm việc và "chưa thể cung cấp thông tin cụ thể cho báo chí".

Chiều nay, PV PLO đã liên hệ đến số điện thoại của Shark Bình nhưng không ai bắt máy.

Trước đó, từ tối 6-10, nhiều cán bộ mặc sắc phục công an và cảnh sát cơ động đã xuất hiện tại tòa nhà số 18 Tam Trinh. Lực lượng chức năng làm việc từ đêm đến rạng sáng mới rời trụ sở của Tập đoàn NextTech.

Ông Nguyễn Hòa Bình (44 tuổi, trú Hà Nội) giữ chức Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group. Theo giới thiệu, NextTech là một tập hợp hơn 20 công ty công nghệ khởi nghiệp tại Việt Nam từ năm 2001, với tiền thân là Công ty CP Giải pháp Phần mềm Hòa Bình (PeaceSoft).

NextTech hoạt động trong nhiều lĩnh vực “điện tử hóa cuộc sống” như thương mại điện tử, mua bán xuyên biên giới, cổng thanh toán, ví điện tử, thanh toán di động, hậu cần – kho vận, chuyển phát hàng hóa, đào tạo công nghệ... với nhiều đơn vị thành viên lớn nhất Việt Nam hoặc tiên phong trong khu vực Đông Nam Á.

Theo thông tin được công bố, ở mảng công nghệ tài chính (Fintech), tập đoàn này đã xây dựng và rót vốn cho nhiều dự án nổi bật như cổng thanh toán Ngân Lượng, ví điện tử Vimo, nền tảng thanh toán AlePay, hệ thống mPOS và NextPay.

NextTech còn vận hành quỹ đầu tư Next100, gắn liền với hoạt động đầu tư của Shark Bình. Ngoài vai trò doanh nhân, ông Bình còn được biết đến là một “cá mập” trong chương trình Shark Tank Việt Nam. Trong năm mùa tham gia, ông đã chốt khoảng 40 thương vụ đầu tư, bao gồm cả hợp tác với các “shark” khác.

Tại buổi họp báo chiều 6-10 do Bộ Công an tổ chức, Đại tá Nguyễn Đức Long – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết cơ quan chức năng đã tiếp nhận và xử lý các đơn tố giác liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình và dự án tiền ảo AntEx.

Theo Đại tá Long, ngay sau khi có phản ánh, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh, thu thập tài liệu để làm rõ dấu hiệu vi phạm (nếu có).

Qua rà soát ban đầu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội, đã tiếp nhận đơn trình báo của một công dân tại Ninh Bình, cho biết bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD khi đầu tư vào dự án AntEx.

Đại tá Long cho hay mọi đơn tố giác đều được xử lý đúng quy định, bảo đảm “không có ngoại lệ, không có vùng cấm” trong quá trình điều tra.