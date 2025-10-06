Công an TP Hà Nội thông tin về dự án tiền số AntEx của Shark Bình 06/10/2025 15:36

(PLO)- Tại buổi họp báo do Bộ Công an chủ trì, Công an TP Hà Nội đã thông tin về dự án tiền số AntEx của Shark Bình đang thu hút sự quan tâm của dư luận thời gian qua.

Ngày 6-10, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý III-2025.

Tại buổi họp báo, liên quan đến vụ tiền số AntEx của Shark Bình, dư luận phản ánh bị mất nhiều tiền hay việc đội ngũ tố cáo lẫn nhau… đại diện Công an Hà Nội cho biết Cơ quan điều tra đang rà soát, nắm tình hình, xác minh để xử lý theo quy định.

Hiện, đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận đơn của một người dân có tham gia vào dự án trên với số tiền 2.000 USD.

Chân dung Shark Bình. Ảnh: IT

Đại diện Công an TP Hà Nội khẳng định những người có đơn đều sẽ được tiếp nhận và được xử lý theo đúng quy định.

Trước đó, cộng đồng tiền mã hóa Việt Nam xôn xao trước vụ việc liên quan đến Shark Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch NextTech và dự án tiền mã hóa/tiền số AntEx – một cái tên từng “làm mưa làm gió” trong giai đoạn thị trường crypto tăng trưởng năm 2021.

Năm 2021, ông Nguyễn Hòa Bình từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án blockchain AntEx thông qua quỹ Next100Blockchain, đồng thời giữ vai trò cố vấn chiến lược.

Được Biết, AntEx được giới thiệu là một hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) với tham vọng phát triển stablecoin VNDT, thu hút sự chú ý của cộng đồng đầu tư trong nước dù thời điểm đó các loại tài sản mã hoá chưa có cơ sở pháp lý tại Việt Nam.