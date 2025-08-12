Công an Phú Thọ mở đường dây nóng nhận tin báo về vụ lừa đảo tiền ảo hàng tỉ USD 12/08/2025 16:58

Ngày 12-8, Công an tỉnh Phú Thọ phát thông báo, cho biết Cơ quan An ninh điều tra đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc đầu tư tiền kỹ thuật số Paynetcoin (PAYN) và sàn giao dịch FMCPAY.

Công an tỉnh Phú Thọ cùng các lực lượng chức năng khám xét "sào huyệt" nhóm lừa đảo tiền ảo. Ảnh: CACC

Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc đầu tư tiền kỹ thuật số PAYN được Công an Phú Thọ thông tin sáng 11-8.

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nghi vấn vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép của nhóm người tại TP.HCM.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy tính, thiết bị để phục vụ điều tra. Ảnh: CACC

Nhóm người này đã sử dụng các trang web như FMCPAY.com và AFF2024.com để đăng ký, kích hoạt các gói đầu tư cho người tham gia theo mô hình đa cấp trái phép để hưởng % hoa hồng giới thiệu.

Ngày 15-7, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đồng loạt phá án tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Hà Nội và TP.HCM.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2021, Nguyễn Văn Hạ, 45 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai cùng đồng bọn đã lập trình tạo ra đồng tiền ảo có tên là Paynetcoin (PAYN) hoạt động trên nền tảng Blockchain. Đồng thời, xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp (đa cấp).

Sau khi đăng ký mua gói đầu tư, người tham gia sẽ nhận được tiền lãi từ 5% đến 9% hàng tháng theo gói đăng ký từ thấp đến cao. Các đối tượng sử dụng đồng tiền PAYN để trả thưởng cho người đầu tư. Người đầu tư sẽ đổi cho những người đang lưu giữ đồng tiền mã hóa PAYN có nhu cầu trên sàn giao dịch FMCPAY.com thành đồng tiền mã hóa USDT, từ đó có thể đổi thành USD hoặc VNĐ.

Ngoài ra, các đối tượng đưa ra thông tin gian dối với những người điều hành và tham gia sàn tiền ảo này là sàn giao dịch đã được đăng ký tại Mỹ và đồng tiền mã hóa này có thể đăng ký mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn nhưng thực tế không có đại lý bán vé máy bay, khách sạn nào chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền mã hóa PAYN.

Để phát triển hệ thống, lôi kéo người tham gia mua đồng PAYN, thông qua mối quan hệ giới thiệu, Hạ trao đổi ý tưởng với Phan Viết Lập, 42 tuổi, ngụ TP.HCM và nhiều đối tượng khác tổ chức các hội thảo, hội nhóm để phát triển hệ thống đầu tư, lôi kéo hàng nghìn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỉ USD.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về các hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp và sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đến nay, cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản như: tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản có giá trị lên đến hàng nghìn tỉ đồng.