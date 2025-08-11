Sập bẫy người thành đạt trên ứng dụng hẹn hò, nhiều người bị lừa hàng trăm triệu 11/08/2025 12:35

(PLO)- Giả danh người thành đạt trên ứng dụng hẹn hò, nhóm đối tượng từ Campuchia đã lừa hàng loạt nạn nhân ở Việt Nam, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng trước khi bị Công an Phú Thọ triệt phá.

Ngày 11-8, thông tin tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT vừa khởi tố bị can bảy người để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện ổ nhóm khoảng 25-30 đối tượng là người Việt Nam đang trú tại khu vực Phnom Penh (Campuchia), chuyên sử dụng các ứng dụng như “Tình yêu 2.1”, “Kết nối yêu thương” để lừa đảo.

Công an xác định Đỗ Đông Hưng là người cầm đầu đường dây này. Ảnh: CACC

Xác định tính chất phức tạp và mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã xác lập chuyên án, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung điều tra, thu thập chứng cứ, từng bước bóc gỡ ở nhóm tội phạm này.

Bước đầu điều tra xác định, cầm đầu ổ nhóm này là Đỗ Đông Hưng, 39 tuổi, ngụ tỉnh Thái Nguyên, người này tổ chức, phân công nhiệm vụ chặt chẽ cho nhiều người.

Hưng thuê nhà tại Phnom Penh - Campuchia để hoạt động, chi trả lương cho nhân viên và phân chia nhiệm vụ từ quản lý chung, giám sát hiệu suất làm việc, quản lý tài chính đến các nhóm chuyên trách như “cào khách” và “giết khách".

Nhóm “cào khách” có nhiệm vụ làm quen, kết bạn qua mạng xã hội, thường sử dụng nick Telegram giả danh những người thành đạt, có ngoại hình ưa nhìn để tiếp cận những phụ nữ trung niên, sống đơn thân, đã ly hôn hoặc ly thân, từ đó tạo dựng mối quan hệ tình cảm nhằm lôi kéo nạn nhân tham gia các hoạt động đầu tư, quay số trúng thưởng, đặt cược trực tuyến...

Các bị can trong vụ án. Ảnh: CACC

Khi nạn nhân tin tưởng và bắt đầu chuyển tiền, các đối tượng sẽ chuyển tiền lời để dụ dỗ nạn nhân nạp thêm tiền. Kế đó, chúng chuyển tiếp thông tin cho nhóm “giết khách” thực hiện các thao tác kỹ thuật khiến nạn nhân không thể rút tiền. Đồng thời đưa ra các yêu cầu nộp thêm phí để rút tiền lời, kéo dài quá trình cho đến khi bị hại không còn khả năng tài chính thì lập tức cắt đứt liên lạc, xóa mọi dấu vết.

Căn cứ tài liệu đã thu thập được, ngày 16-7, Phòng Cảnh sát hình sự đã đồng loạt triển khai các tổ công tác tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước để truy xét các đối tượng trong ổ nhóm này.

Qua đó lực lượng công an đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với sáu đối tượng gồm: Phan Bá Huỳnh, 32 tuổi, Nguyễn Hải Long, 24 tuổi, Nguyễn Văn Chung, 32 tuổi, cùng trú tại Thái Nguyên; Bùi Văn Hưng, 24 tuổi, trú tại Bắc Ninh, Trịnh Thị Thu Uyên, 34 tuổi, trú tại Đồng Nai, Nguyễn Hồng Phi, 24 tuổi, trú tại Nghệ An. Đồng thời triệu tập 2 người liên quan là Phạm Thị Huyền Trang, 16 tuổi, trú tại Hải Phòng và Lương Thị Liệu, 18 tuổi, trú tại Bắc Ninh.

Ngày 21-7, Đỗ Đông Hưng đã đến đầu thú tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định ổ nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều nạn nhân trên khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.