Triệt phá 2 đường dây làm thực phẩm chức năng giả, thu lời bất chính hàng nghìn tỉ đồng 11/08/2025 11:58

(PLO)- Trong thời gian ngắn, Công an Phú Thọ đã khởi tố nhiều bị can trong hai vụ án liên quan sản xuất, buôn bán hàng giả và làm giả tài liệu, thu giữ lượng lớn tang vật trị giá hàng nghìn tỉ đồng.

Ngày 11-8, Công an Phú Thọ thông tin về một số chuyên án lớn đơn vị vừa triệt phá. Trong đó, có các vụ liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, thu giữ lượng lớn tang vật trị giá hàng nghìn tỉ đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, thông tin tại buổi gặp mặt. Ảnh: XUÂN NGUYỄN

Đầu tiên là vụ sản xuất, buôn bán hàng cấm và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các tỉnh, thành phố khác (liên quan Công ty Cổ phần dược phẩm Santex; địa chỉ tại Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bình Minh, TP Hà Nội).

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 6 bị can (trong đó có Lê Văn Hiếu, Giám đốc Công ty Cổ phần dược phẩm Santex và Đỗ Văn Cường, Giám đốc Công ty TNHH thảo dược ROPHAR Việt) về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đồng thời thu giữ số lượng hàng giả là 11.823.536 viên thực phẩm chức năng các loại và 76.937,8 lít dung dịch dạng nước.

Quá trình điều tra xác định trong thời gian từ 2018 đến nay, Hiếu và Cường cùng các đối tượng liên quan đã sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ hàng chục triệu sản phẩm là thực phẩm chức năng và thực phẩm bảo vệ sức khỏe có dấu hiệu hàng giả; thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, trực tiếp lấy lời khai đối tượng liên quan để làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán thuốc giả. Ảnh: CACC

Một vụ việc khác là làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm (Liên quan Công ty CP dược phẩm FUSI).

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 11-2020 đến tháng 6-2025, Công ty TNHH dược phẩm FUSI ký hợp đồng sản xuất 37 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group.

Kết quả giám định xác định 14 sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả với tổng giá trị là 875.211.000 đồng. Cơ quan điều tra cũng xác định Công ty TNHH dược phẩm FUSI đã ký hợp đồng sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho nhiều công ty với tổng giá trị hàng xuất bán là 137 tỷ đồng.

Ngày 14-7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố ba bị can về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tiến hành tạm giữ 31 loại sản phẩm thực phẩm sức khỏe của Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group với tổng số lượng xác định là 716.291 viên nén bao phim, 1.806,8 lít thực phẩm dạng lỏng, 31.710 gram dạng bột.

Tiến hành mở rộng điều tra vụ án, ngày 1-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án, bị can đối với Dương Hưng Thịnh, 52 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH dược phẩm FUSI về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Cơ quan CSĐT đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.