Giao xe cho con chưa có bằng lái gây tai nạn, hai cha con bị khởi tố 09/08/2025 10:47

(PLO)- Tại Phú Thọ, hai cha con bị khởi tố vì liên quan vụ tai nạn làm 2 người chết, nguyên nhân do người con chưa đủ tuổi, không bằng lái nhưng vẫn được cha giao xe.

Ngày 9-8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiếu (sinh ngày 21-11-2007) và Nguyễn Văn Mạnh, 46 tuổi (bố của Hiếu) cùng ở thôn Cây Xy, xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ.

Trong đó, Hiếu bị khởi tố, bắt giam về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; ông Mạnh về tội giao người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Cả hai người bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nguyễn Minh Hiếu tại công an. Ảnh: CA



Theo điều tra, tối 9-7, Nguyễn Minh Hiếu mượn xe máy Wave α (chưa gắn biển kiểm soát) của ông Mạnh mới mua để đi chơi và ông Mạnh đồng ý.

Sau đó, Hiếu rủ thêm hai người bạn là ĐTC và NQH đi chơi tại khu vực bờ hồ thuộc xã Lập Thạch. C điều khiển xe máy chở H, còn Hiếu điều khiển xe mượn của bố đi một mình.

Trên đường về, Hiếu chở H chạy xe tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, va chạm với ông TVT (ở cùng địa phương) đang đi xe đạp cùng chiều. Cú va chạm khiến ông T tử vong tại chỗ. Hiếu và H ngã xuống đường thì bị xe máy do anh NDHA điều khiển đi ngược chiều tông trúng, khiến H cũng tử vong còn Hiếu và anh HA bị thương nhẹ.

Cơ quan điều tra làm việc với ông Nguyễn Văn Mạnh. Ảnh: CA

Kết quả điều tra xác định Hiếu chưa đủ 18 tuổi, không có giấy phép lái xe, không làm chủ tốc độ và không giữ khoảng cách an toàn. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn.

Đồng thời, cơ quan Công an cũng làm rõ trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Mạnh, người đã giao xe cho Hiếu điều khiển dù biết con trai chưa đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Hành vi này đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, dẫn đến chết người nên ông Mạnh bị khởi tố hình sự.

Vụ việc hai cha con bị khởi tố nêu trên là hồi chuông cảnh báo đối với các bậc phụ huynh trong việc quản lý con em, đặc biệt là không nên giao phương tiện giao thông cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Bởi không chỉ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng, mà còn có thể dẫn đến hậu quả pháp lý đối với cả cha mẹ nếu cố tình vi phạm.