1 phó giám đốc gây tai nạn liên hoàn có nồng độ cồn vượt mức kịch khung 07/08/2025 17:21

(PLO)- Sau khi gây tai nạn liên hoàn, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư thuộc BQL Khu Kinh tế Quảng Ninh đã cố thủ trong xe, không hợp tác kiểm tra nồng độ cồn trong hơn 1 giờ.

Ngày 7-8, lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh xác nhận ông Lương Tiến C, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư (trực thuộc BQL khu kinh tế tỉnh) có liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 18, đoạn qua phường Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vào chiều 6-8.

Hiện, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cho biết đã yêu cầu ông C giải trình sự việc và cũng đang chờ thông báo chính thức từ cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng kiểm tra ghi nhận ông C có nồng độ cồn trong người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 6-8, ông C điều khiển ô tô 5 chỗ BKS 14A-258.xx di chuyển trên Quốc lộ 18. Khi đến đoạn phường Hà Tu, xe bất ngờ tông liên tiếp vào 3 ô tô và 1 xe máy đang lưu thông cùng chiều.

Vụ tai nạn không có thương vong về người nhưng khiến các phương tiện bị hư hỏng. Nhiều người dân có mặt tại hiện trường cho biết tài xế có biểu hiện say xỉn. Sau khi gây tai nạn, tài xế này không chịu hợp tác với lực lượng chức năng để kiểm tra nồng độ cồn.

Sau gần 1 tiếng, lực lượng chức năng mới có thể thuyết phục ông C kiểm tra. Kết quả cho thấy ông C vi phạm nồng độ cồn với chỉ số 0,8 mg/lít khí thở (mức kịch khung là 0,4 mg/lít khí thở).