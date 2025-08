Khởi tố tài xế gây tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 9 ở Vĩnh Long tử vong 05/08/2025 14:29

(PLO)- Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Bảo Trung - tài xế xe tải gây tai nạn giao thông ở Vĩnh Long khiến nữ sinh lớp 9 tử vong.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long, ngày 5-8, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cứ trú đối với Nguyễn Văn Bảo Trung (32 tuổi, tài xế xe tải) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Do điều kiện sức khỏe của bị can đang điều trị bệnh, các quyết định tố tụng được cơ quan điều tra tống đạt tại nhà, vợ bị can ký nhận. Đồng thời, công an cũng đã trực tiếp làm việc với gia đình, xác định Nguyễn Văn Bảo Trung chưa tỉnh táo, chưa thể nói chuyện và chưa đủ sức khỏe làm việc.

Gia đình nữ sinh đến cơ quan điều tra công an tỉnh Vĩnh Long làm việc về các vấn đề liên quan đến vụ tai nạn giao thông

Kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 4-9-2024, tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển ô tô tải biển số 84C-102.77 vượt ô tô bán tải biển số 61C-567.14 đang dừng sát lề đường, dẫn đến lấn sang phần đường bên trái và gây tai nạn khiến cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010, học sinh lớp 9) tử vong tại chỗ.

Hiện gia đình nữ sinh đang làm việc với cơ quan điều tra các vấn đề liên quan đến vụ tai nạn giao thông