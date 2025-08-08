Tai nạn trên cầu Nhật Tân, 1 người nước ngoài tử vong bên cạnh mô tô phân khối lớn 08/08/2025 10:47

(PLO)- Vụ tai nạn trên cầu Nhật Tân, Hà Nội lúc rạng sáng nay đã khiến một người tử vong và qua xác minh ban đầu, nạn nhân là người nước ngoài.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn trên cầu Nhật Tân xảy ra vào khoảng hơn 4 giờ sáng nay.

Thời điểm trên, người dân phát hiện mô tô phân khối lớn nằm ở làn giữa cầu Nhật Tân (hướng từ nội thành ra ngoại thành), bên cạnh là thi thể nam giới. Hiện chưa rõ phương tiện va chạm với mô tô này.

Hiện trường vụ tai nạn trên cầu Nhật Tân. Ảnh CTV

Chiếc xe bị hư hỏng nặng sau tai nạn. Ảnh CTV

Ngay sau khi nhận được thông tin có vụ tai nạn trên cầu Nhật Tân, Đội CSGT đường bộ số 15 có mặt tại hiện trường phối hợp với Phòng CSGT Hà Nội cùng các đơn vị liên quan phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường.

Theo cảnh sát, qua xác định ban đầu, nạn nhân là một người nước ngoài.

Đại diện Đội CSGT số 15 cho PLO biết, hiện Đội điều tra thuộc Công an Hà Nội đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.