Nhân viên ngân hàng kịp ngăn một vụ chuyển 450 triệu đồng cho kẻ lừa đảo 07/08/2025 20:46

Ngày 6-8, tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết lực lượng công an địa phương và nhân viên ngân hàng trên địa bàn vừa ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 450 triệu đồng.

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo 450 triệu đồng. Ảnh: CA

Khoảng 14 giờ cùng ngày, chị Nguyễn Thị Nhung, nhân viên một ngân hàng ở Phú Thọ phát hiện bà Lê Thị H, ngụ phường Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) đến giao dịch với biểu hiện lo sợ, khi đề nghị nộp số tiền 450 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng.

Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, chị Nhung cùng cơ quan đã chủ động liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ để phối hợp xác minh.

Qua làm việc, cơ quan công an xác định bà H đã bị một nhóm đối tượng giả danh cán bộ công an gọi điện đe dọa, cho rằng bà liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền, yêu cầu chuyển tiền để “phong tỏa tài sản”, nếu không sẽ bị bắt.

Rất may, với sự vào cuộc kịp thời của lực lượng chức năng, vụ việc đã được ngăn chặn kịp thời.

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động tìm hiểu, nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần bình tĩnh và báo ngay cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.