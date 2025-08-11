'Hô biến' hàng nghìn tấn thịt trâu Ấn Độ thành thịt trâu gác bếp Hà Giang 11/08/2025 11:11

(PLO)- Từ việc Công an Phú Thọ triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thịt trâu gác bếp giả ở xã Vĩnh Hưng, nhiều cơ sở khác trong làng cũng dừng hoạt động.

Ngày 11-8, Công an tỉnh Phú Thọ gặp mặt các cơ quan báo chí, thông tin về vụ án, chuyên án lớn.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát kinh tế đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhận diện đấu tranh, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng, đến nay đã khởi tố 142 vụ/300 đối tượng.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ. Ảnh: XUÂN NGUYỄN

Đáng chú ý là vụ việc sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, xảy ra tại Công ty TNHH MTV MQ FOOD (địa chỉ tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ).

Công an xác định, cơ sở kinh doanh này đã sản xuất, tiêu thụ ra thị trường hàng trăm tấn thịt trâu khô kém chất lượng, thu về hàng trăm tỉ đồng.

Tại thời điểm khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 30 tấn thịt lợn, thịt trâu các loại, 1 tấn lạp xưởng tươi đông lạnh, 3 tấn thịt trâu sấy khô và 3,4 tấn thịt lợn sấy khô.

Cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với Vũ Thị Hường (32 tuổi, giám đốc công ty) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, khi triệt phá vụ án này, lực lượng chức năng phát hiện một ngôi làng cùng tham gia sản xuất thịt trâu gác bếp "nhái".

Đáng chú ý, số lượng thịt đầu vào lên tới vài ngàn tấn, đa số là thịt trâu Ấn Độ, nhưng được hô biến thành thịt trâu Hà Giang, "rất oan ức cho người tiêu dùng".

Sau khi vụ án bị triệt phá, toàn bộ các cơ sở sản xuất tại ngôi làng nêu trên đã dừng hết.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, việc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định đối với các vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm nhận được sự ủng hộ lớn rất lớn của người dân không chỉ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nói riêng mà cả người tiêu dùng cả nước.

Vụ việc cũng cảnh tỉnh, răn đe đối với các cơ sở, đối tượng đã và đang có dấu hiệu, ý định hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm về ý thức chấp hành pháp luật theo đúng quy định.