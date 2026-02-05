An ninh trật tự

Người đàn ông cầm dao dọa chém, đánh người trong cuộc họp ở thôn

(PLO)- Một người đàn ông mang theo dao, xông vào cuộc họp của thôn 28 (xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) dọa chém và đánh người khác.
Chiều 5-2, một lãnh đạo UBND xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã giao Công an xã vào cuộc xác minh vụ xô xát xảy ra tại cuộc họp của chi bộ thôn 28.

Người đàn ông mang theo dao, gây rối trong cuộc họp chi bộ thôn. Ảnh chụp màn hình

Theo thông tin ban đầu, tối 4-2, chi bộ thôn 28 tổ chức cuộc họp. Tại đây, một người đàn ông chưa rõ danh tính mang theo con dao dài đến chửi bới, dọa chém một số người tham gia.

Người này còn xông vào đánh một nạn nhân lớn tuổi ngay tại cuộc họp. Những người có mặt đã can ngăn nhưng không được nên báo Công an xã Krông Bông giải quyết.

Vụ việc cũng được người dân quay video lại để làm bằng chứng.

TIẾN THOẠI
