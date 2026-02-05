Người đàn ông cầm dao dọa chém, đánh người trong cuộc họp ở thôn

Chiều 5-2, một lãnh đạo UBND xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã giao Công an xã vào cuộc xác minh vụ xô xát xảy ra tại cuộc họp của chi bộ thôn 28.
Theo thông tin ban đầu, tối 4-2, chi bộ thôn 28 tổ chức cuộc họp. Tại đây, một người đàn ông chưa rõ danh tính mang theo con dao dài đến chửi bới, dọa chém một số người tham gia.
Người này còn xông vào đánh một nạn nhân lớn tuổi ngay tại cuộc họp. Những người có mặt đã can ngăn nhưng không được nên báo Công an xã Krông Bông giải quyết.
Vụ việc cũng được người dân quay video lại để làm bằng chứng.