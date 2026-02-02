Tuyên án vụ 29 bị cáo ở Cần Thơ mang nhiều hung khí đi đánh người 02/02/2026 19:32

(PLO)- TAND khu vực 2 – Cần Thơ đã tuyên 28/29 bị cáo phạm hai tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng; một bị cáo phạm tội cố ý gây thương tích.

Chiều ngày 2-2, TAND khu vực 2 – Cần Thơ đã tuyên án đối với 29 bị cáo rủ nhau trong đêm mang nhiều hung khí đi tìm người để đánh nhau.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án chiều muộn ngày 2-2. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, tòa tuyên 28 bị cáo phạm hai tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng; một bị cáo phạm tội cố ý gây thương tích.

Cụ thể, nhóm phạm hai tội danh, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Vũ 12 năm 6 tháng tù; Trần Văn Luân 12 năm; Hồ Minh Thoại 11 năm sáu tháng tù; Huỳnh Phúc 11 năm tù;

Nguyễn Hoàng Đầy và Trần Ngọc Hải mỗi bị cáo bị phạt 10 năm tù; Nguyễn Nhựt Anh và Phạm Lê Quốc Đạt mỗi bị cáo bị phạt 9 năm 6 tháng tù; Nguyễn Tiểu Cần và Nguyễn Văn Vàng mỗi bị cáo bị phạt 9 năm tù; Nguyễn Đăng Khoa và Nguyễn Đoàn Quốc Anh mỗi bị cáo bị phạt 8 năm tù.

Bị cáo Trương Tấn Kha bị phạt 7 năm 6 tháng tù; các bị cáo Phạm Minh Trí, Nguyễn Đức Duy, Đặng Khang Nhỉ, Nguyễn Hữu Duy, Nguyễn Tuấn Khanh cùng bị phạt mỗi bị cáo 7 năm tù.

Nguyễn Văn Định và Ngô Hoài Phong mỗi bị cáo bị phạt 6 năm tù; bị cáo Lung Sơn Đức Tuấn bị phạt 5 năm 6 tháng tù; Đào Hoàng Hiếu và Trương Hồng Vinh mỗi bị cáo 5 năm tù.

Nguyễn Thế Lực và Lê Văn Khiêm mỗi bị cáo bị phạt 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Quốc Thắng 4 năm tù; Lưu Hoàng Thiên Vũ và Đặng Minh Thuần mỗi bị cáo bị phạt 3 năm tù.

Riêng bị cáo Lương Nguyễn Nghi bị phạt 1 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Video: Tòa tuyên án.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 30-11-2024, Nguyễn Hoàng Vũ (tên thường gọi Tam Mao) cùng với ba người đi dự sinh nhật một người bạn.

Tại đây nhóm Vũ gặp nhóm Đặng Văn Hoàng. Khi Vũ đến thì Hoàng nhận ra Vũ là người có mâu thuẫn với bạn của Hoàng trước đó. Khoảng 20 giờ thì nhóm Vũ đi về và ra quán cà phê ngồi…

Sau đó, Hoàng nhắn tin hẹn 22 giờ gặp ở cầu Vàm Nhon tỉnh lộ 922 mới để đánh nhau thì Vũ đồng ý. Vũ gọi cho bạn bè rủ đi đánh tiếp mình và một số người lại gọi thêm người nên nhóm Vũ có 29 người.

Nhóm Vũ mang nhiều loại hung khí, đi thành đoàn vào đường tỉnh lộ 923, Lộ Vòng Cung thuộc khu vực Tân Xuân, phường Trường Lạc, quận Ô Môn (cũ) TP Cần Thơ để tìm nhóm của Hoàng đánh nhau.

Hoàng rủ 5 bạn đi đánh nhau với nhóm Vũ nhưng không ai đồng ý nên cả nhóm Hoàng kéo nhau đi nhậu gần khu vực cổng Trường trung học cơ sở Ngô Quyền thuộc khu vực Tân Xuân, phường Trường Lạc, quận Ô Môn (cũ), TP Cần Thơ.

Đến khoảng 22 giờ 10 phút cùng ngày, nhóm của Vũ đi ngang qua thì một người nhìn thấy có nhóm đang ngồi trước cổng trường nên hỏi Vũ có phải nhóm đó không. Vũ nhìn thấy Hoàng và xác nhận là đúng và la “nó kìa”.

Sau đó, nhóm Vũ mang hung khí xông vào đánh nhau với nhóm Hoàng đến khi Hoàng bỏ chạy thì nhóm Vũ về. Hậu quả làm 6 người bị thương tích từ 1% đến 33%.

Cáo trạng đánh giá, Hoàng tuy có nhắn tin rủ Vũ đánh nhau nhưng không rủ được ai và không chuẩn bị hung khí, không đến điểm hẹn đánh nhau nên không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự.